इस संडे को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली. जहां रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने एक बार फिर अपने कलेक्शन से हैरान किया तो वहीं कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट रिलीज तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की कमाई काफी निराशाजक रही. चलिए यहां जानते हैं ‘अवतार फायर एंड ऐश’ सहित बाकी फिल्मों ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया?

'धुरंधर' ने चौथे संडे कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के तीन हफ्ते में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया. वहीं चौथे वीकेंड पर भी इस फिल्म ने धमाल मचा दिया है. रिलीज के 22वें दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ और 23वें दिन 20.5 करोड़ कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे रविवार को 22.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद भारत में इस फिल्म की 24 दिनों की कुल कमाई अब 690.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित फिल्म ‘अवतार 3’ या ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ धुरंधर के तूफान के आगे भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 109.5 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन इसने 7.65 करोड़ कमाए. वहीं 9वें दिन, दूसरे शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 9.75 करोड़ रहा. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने अपने दूसरे रविवार को कमाई में तेजी दिखाई है. इस हॉलीवुड फिल्म ने भारत में 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 10.75 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 137.65 करोड़ रुपये हो गया है.

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने संडे को कितना की कमाई

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन 'धुरंधर' ने चौथे दिन 4.97 करोड़ रुपये का कारोबार किया. 25 दिसंबर, 2025 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 23.47 करोड़ रुपये कमाए हैं.