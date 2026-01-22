शोले से बनाया था इतिहास, ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद रमेश सिप्पी ने ले लिया था 5 साल का ब्रेक, ऐसी रही करियर जर्नी

आज रमेश सिप्पी का जन्मदिन है और इस मौके पर उनकी उस फिल्मी जर्नी को याद करना तो बनता है जिसने बॉलीवुड को शोले जैसा इतिहास दिया. शोले के बाद उन्होंने लगभग 5 साल का ब्रेक लिया था लेकिन उनके करियर में सिर्फ एक ही नहीं कई दिलचस्प फिल्में रहीं. आइए जानतें है उनकी यादगार फिल्मों के बारे में.