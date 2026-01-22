हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशोले से बनाया था इतिहास, ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद रमेश सिप्पी ने ले लिया था 5 साल का ब्रेक, ऐसी रही करियर जर्नी

शोले से बनाया था इतिहास, ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद रमेश सिप्पी ने ले लिया था 5 साल का ब्रेक, ऐसी रही करियर जर्नी

Ramesh Sippy Birthday Special: शोले से इतिहास रचने वाले रमेश सिप्पी का करियर हिट और सुपरहिट फिल्मों से भरा रहा है. सीता और गीता से लेकर शिमला मिर्ची तक उनकी फिल्में आज भी चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Jan 2026 08:57 PM (IST)
Ramesh Sippy Birthday Special: शोले से इतिहास रचने वाले रमेश सिप्पी का करियर हिट और सुपरहिट फिल्मों से भरा रहा है. सीता और गीता से लेकर शिमला मिर्ची तक उनकी फिल्में आज भी चर्चा में रहती हैं.

आज दिग्गज फिल्ममेकर रमेश सिप्पी अपना जन्मदिन मना रहे हैं. शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म देकर उन्होंने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी. उनका करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा लेकिन उनकी फिल्मों ने हमेशा दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी.

1/9
आज रमेश सिप्पी का जन्मदिन है और इस मौके पर उनकी उस फिल्मी जर्नी को याद करना तो बनता है जिसने बॉलीवुड को शोले जैसा इतिहास दिया. शोले के बाद उन्होंने लगभग 5 साल का ब्रेक लिया था लेकिन उनके करियर में सिर्फ एक ही नहीं कई दिलचस्प फिल्में रहीं. आइए जानतें है उनकी यादगार फिल्मों के बारे में.
आज रमेश सिप्पी का जन्मदिन है और इस मौके पर उनकी उस फिल्मी जर्नी को याद करना तो बनता है जिसने बॉलीवुड को शोले जैसा इतिहास दिया. शोले के बाद उन्होंने लगभग 5 साल का ब्रेक लिया था लेकिन उनके करियर में सिर्फ एक ही नहीं कई दिलचस्प फिल्में रहीं. आइए जानतें है उनकी यादगार फिल्मों के बारे में.
2/9
अंदाज- फिल्म अंदाज 1 अगस्त 1971 को रिलीज हुई थी. ये रमेश सिप्पी के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक रही. फिल्म ने लाइफटाइम करीब 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इस फिल्म से साफ हो गया था कि सिप्पी के पास मेकिंग की अच्छी समझ है.
अंदाज- फिल्म अंदाज 1 अगस्त 1971 को रिलीज हुई थी. ये रमेश सिप्पी के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक रही. फिल्म ने लाइफटाइम करीब 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इस फिल्म से साफ हो गया था कि सिप्पी के पास मेकिंग की अच्छी समझ है.
Published at : 22 Jan 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Sholay Ramesh Sippy Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: सनातन को कौन कर रहा है बदनाम? | Prayagraj Magh Mela Row | Swami Avimukteshwaranand
ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Border 2 से पहले क्यों Social Media बना WarZone? | Varun Dhawan Trolling | Ahan Shetty Comment Reel

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
लाइफस्टाइल
Brushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget