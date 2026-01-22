हिचकी: 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'हिचकी' में रानी मुखर्जी ने एक अलग ही भूमिका निभाई. फिल्म में वह टीचर नैना माथुर के किरदार में टॉरेट सिंड्रोम जैसी चुनौती का सामना करती हैं. यह फिल्म समाज में उन बीमारियों और मानसिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाती है, जिन्हें अक्सर हल्के में लिया जाता है. रानी का किरदार बताता है कि आत्मविश्वास और धैर्य से हर महिला अपने सपनों को सच कर सकती है.