Ikkis के लिए अगस्त्य नंदा नहीं वरुण धवन थे पहली पसंद, डायरेक्टर ने बताई रिप्लेस करने की वजह

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. उनकी डेब्यू फिल्म द आर्चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी.अब उनकी पहली बिग स्क्रीन फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस वॉर ड्रामा फिल्म में अगस्त्य लीड रोल में नजर आएंगे. मगर क्या आपको पता है फिल्म के लिए अगस्त्य मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. पहले वरुण धवन को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जा रहा था.

फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वरुण धवन को अगस्त्य नंदा के रिप्लेस करने के पीछे क्या वजह थी. श्रीराम राघवन ने अपनी आने वाली एक्शन-थ्रिलर, इक्कीस, वरुण धवन के साथ शुरू की थी. लेकिन बाद में उनकी जगह अगस्त्य नंदा को ले लिया गया.

क्यों किया रिप्लेस

द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि जब वरुण ने कहानी सुनी, तो वह यह प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत उत्सुक थे. लेकिन जब उन्होंने फिल्म की शुरुआती स्क्रिप्टिंग पूरी की, तो COVID-19 आ गया, और उन्हें अपने प्लान बदलने पड़े. स्क्रिप्ट डेवलप करने के दौरान, श्रीराम को एहसास हुआ कि कहानी में उम्र एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ सीन में, अरुण खेत्रपाल, जिन पर यह फिल्म आधारित है, को 19 साल का दिखाया गया है. उन्होंने कहा- 'वो जमाना चला गया जब जितेंद्र 40 की उम्र में पेड़ों के आसपास डांस कर सकते थे. स्क्रिप्ट को एक नए चेहरे की जरूरत थी, और जब अगस्त्य को कास्ट किया गया तब वह 21 साल के थे.'

उन्होंने आगे कहा- 'उन्हें एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो अगले दो से तीन साल तक इस प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड रहे. सीधे शब्दों में कहें तो, ये एक लड़के के आदमी बनने की कहानी है, और कहा कि अरुण ने अपनी जिंदगी के आखिरी दो घंटों में जो किया, उसने उन्हें हीरो बना दिया. मैं चाहता था कि अगस्त्य सेवा करने की व इच्छा और नतीजे के बारे में मासूमियत लाए. मुझे लगता है कि अगस्त्य की आंखों में यह झलकता है.'

