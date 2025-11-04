हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी के बाद अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? जहीर को कही थी ये बात

शादी के बाद अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? जहीर को कही थी ये बात

Sonakshi Sinha In Laws: सोनाक्षी सिन्हा अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रही हैं. वो सोशल मीडिया पर आए दिन पति जहीर इकबाल के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अपने ससुराल वालों के लिए बात की है.

04 Nov 2025 08:41 AM (IST)
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों ने शादी से पहले तक अपने रिलेशनशिप को सभी से छुपाकर रखा हुआ था. अब शाद के बाद दोनों अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हैं. आए दिन ये कपल वेकेशन पर निकल जाता है. जहां से अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर करते रहते हैं. सोनाक्षी और जहीर कई बार पेरेंट्स के साथ भी ट्रिप पर जाते हैं. सोनाक्षी हमेशा अपने ससुराल वालों की तारीफ करती नजर आती हैं.

सोनाक्षी अपने सास-ससुर से काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. वो कई बार अपने रिश्ते के बारे में बात कर चुकी हैं. सोनाक्षी ने हाल ही में उनके बारे में बात की और बताया कि वो उनके बहुत करीब है. इतना ही नहीं वो अपने सास ससुर के साथ एक ही घर में रहती हैं.

जहीर ने पूछा था ये सवाल

सोनाक्षी ने भारती सिंह के साथ पॉडकास्ट में अपने ससुराल वालों के बारे में बात की.  सोनाक्षी ने बताया कि जब उनकी और जहीर की शादी होने वाली थी तो जहीर ने उन्हें अलग घर में रहने का ऑप्शन भी दिया था. जिसके लिए सोनाक्षी ने मना कर दिया था. सोनाक्षी ने कहा- 'मेरे सास-ससुर बहुत चिल हैं. हम एक-दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं. हम काफी क्लोज फैमिली की तरह हैं. जहीर ने मुझसे शादी से पहले पूछा था कि क्या तुम सास-ससुर से अलग रहना चाहती हो?मैंने उसे साफ मना कर दिया था. मैंने कहा था तुम्हे जाना है तो जाओ. मैं उन्हीं के साथ रहूंगी.'

 
 
 
 
 
सास को नहीं आती है कुकिंग

सोनाक्षी ने आगे खुलासा किया कि उनकी सास को कुकिंग नहीं करनी आती है. सोनाक्षी ने कहा- 'मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाती हूं. मेरी मां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. उन्हें हमेशा चिंता रहती है कि उनकी बेटी खाना नहीं बनाती है. मेरी सास को भी खाना बनाना नहीं आता है. वो मुझे कहती हैं तुम बिल्कुल सही घर में आई हो.'

बता दें सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जटाधारा के प्रमोशन में बिजी हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

Published at : 04 Nov 2025 08:41 AM (IST)
