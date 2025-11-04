जब परेश रावल ने शख्स के सिर पर पत्थर से किया हमला, ऑडियंस मेंबर को भी जड़े थे थप्पड़

परेश रावल इन दिनों फिल्म 'द ताज स्टोरी' में नजर आ रहे हैं. परेश रावल ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से इंप्रेस किया है. हाल ही में परेश रावल ने एक इंटरव्यू में अफनी लाइफ से जुड़े कई किस्से सुनाए. परेश ने बताया कि एक बार उन्होंने अपना आपा खो दिया था और एक ऑडियंस में बैठे आदमी को थप्पड़ मार दिया था.

परेश रावल ने जब किया ऑडियंस मेंबर पर अटैक

राज शमनी के पॉडकास्ट में परेश ने कहा, 'मैं खुद को रोक नहीं पाया था. मैं उस दिशा में गया जहां से आवाज आ रही थी. कोई लगातार अश्लील कमेंट्स कर रहा था. उस घटना की वजह से काफी हंगामा हुआ था. उस दिन प्ले बंद कर दिया गया. थिएटर मालिकों ने ये भी कहा कि वे परेश को दोबारा वहां परफॉर्म नहीं करने देंगे. मैं सिर्फ 3-4 बार ही वार किया था. क्योंकि मैं भीड़ में था तो इसका उल्टा असर भी हो सकता था.'

आगे परेश ने कहा कि उन्होंने सही किया क्योंकि इसके बाद भी दर्शक को कोई पछतावा नहीं हुआ.

परेश रावल ने एक और वाकया बताया, जिसका उन्हें पछतावा है. परेश ने एक शख्स को पत्थर से सिर पर मारा था. परेश ने कगा, 'मुझे इसका बहुत पछतावा हुआ. बाद में, मैं उसके घर गया और फिर हम दोस्त बन गए. अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हम दोस्त बन गए.' आगे परेश ने कहा, 'चोट के अलग-अलग रिएक्शन होते हैं. या तो मैं विनम्र हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं, या अग्रेसिव हो जाता हूं.'

परेश ने बताया कि उनके पापा भी शॉर्ट टेंपर थे. उनका गुस्सा और भी ज्यादा था. परेश ने कहा, 'गुस्सा तब भी आता है जब आपको कुछ मिलता नहीं है. ये अनिश्चितता की वजह से भी आता है. या फिर जब आप कुछ प्रूव करना चाहते हो. अब हर्ट होने और गुस्सा होने का फैशन चल पड़ा है. उन्हें लगता है कि ये अधिकार है. कुछ लोगों के पास कारण भी होता है.'