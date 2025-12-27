हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' से काफी पहले वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ी बन चुकी फिल्मों की लिस्ट, यहां देखें

'धुरंधर' से काफी पहले वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ी बन चुकी फिल्मों की लिस्ट, यहां देखें

Movies With 1000 Cr Box Office Collection: भारतीय फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. हाल ही में धुरंधर वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ी बनी है. यहां जानिए इसके पहले कौन सी फिल्में इससे ज्यादा कमा चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Movies With 1000 Cr Box Office Collection: भारतीय फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. हाल ही में धुरंधर वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ी बनी है. यहां जानिए इसके पहले कौन सी फिल्में इससे ज्यादा कमा चुकी हैं.

अभी-अभी धुरंधर ने 1000 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार किया है. इसके पहले भी कई साउथ और बॉलीवुड फिल्में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ही तबाही मचा चुकी हैं. यहां उन्हीं फिल्मों की लिस्ट है.

आमिर खान की फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और चीन में जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ ₹2,024 करोड़ की कमाई की.
आमिर खान की फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और चीन में जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ ₹2,024 करोड़ की कमाई की.
राजामौली की बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने 1,810 करोड़ कमाए, जिसमें से ₹1,430 करोड़ अकेले भारत से आए.
राजामौली की बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने 1,810 करोड़ कमाए, जिसमें से ₹1,430 करोड़ अकेले भारत से आए.
Published at : 27 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Baahubali 2 Pathaan Box Office Bollywood 2026 Dangal Box Office

Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
