पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
Sonakshi Sinha Pregnant: बॉलीवुड कपल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हमेशा सुर्खियों में रहता है. दोनों अक्सर घूमते रहते हैं. सोनाक्षी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपना पेट छुपाती नजर आईं.
बॉलीवुड के क्यूट कपल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हमेशा छाए रहते हैं. शादी के बाद सोनाक्षी और जहीर अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहे हैं. दोनों अक्सर वेकेशन पर जाते रहते हैं और अपने खास पल फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर रूमर्स कई बार आ चुकी हैं. मगर एक इवेंट में सोनाक्षी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद फैंस कंफर्म हो गए हैं.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल मंगलवार को विक्रम फडनीस की पार्टी में गए थे. जहां पर दोनों का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला. जहीर ने ब्लैक कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था. वहीं सोनाक्षी रेड कलर के अनारकली सूट में नजर आईं. उन्होंने अपने पेट को दुपट्टे से कवर किया हुआ था. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
क्या प्रेग्नेंट हैं सोनाक्षी सिन्हा?
सोनाक्षी और जहीर ने पैपराजी के लिए ढेर सारे पोज भी दिए. पोज देते हुए जैसे ही सोनाक्षी का दुपट्टा साइड हुआ तो तुरंत उन्होंने पेट को दोबारा कवर कर लिया. साथ ही उनके चेहरे पर अलग ही ग्लो नजर आ रहा था. जिसे देखकर फैंस कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंसी ग्लो है. इस वीडियो पर फैंस ढेर सारी कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मुझे लगता है ये भी प्रेग्नेंट हैं. वहीं दूसरे ने लिखा-प्रेग्नेंसी ग्लो. एक ने लिखा- ये तो पक्का प्रेग्नेंट हैं.
सोनाक्षी और जहीर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है फैंस इस पर ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं. हालांकि सोनाक्षी और जहीर ने इस पर चुप्पी साधी हुई है.
बता दें सोनाक्षी और जहीर 23 जून 2024 को शादी के बंधन में बंधे थे. इनकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है. सोनाक्षी और जहीर ने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की थी. उसके बाद एक रिसेप्शन दिया था जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे.
