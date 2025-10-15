बॉलीवुड के क्यूट कपल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हमेशा छाए रहते हैं. शादी के बाद सोनाक्षी और जहीर अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहे हैं. दोनों अक्सर वेकेशन पर जाते रहते हैं और अपने खास पल फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर रूमर्स कई बार आ चुकी हैं. मगर एक इवेंट में सोनाक्षी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद फैंस कंफर्म हो गए हैं.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल मंगलवार को विक्रम फडनीस की पार्टी में गए थे. जहां पर दोनों का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला. जहीर ने ब्लैक कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था. वहीं सोनाक्षी रेड कलर के अनारकली सूट में नजर आईं. उन्होंने अपने पेट को दुपट्टे से कवर किया हुआ था. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

क्या प्रेग्नेंट हैं सोनाक्षी सिन्हा?

सोनाक्षी और जहीर ने पैपराजी के लिए ढेर सारे पोज भी दिए. पोज देते हुए जैसे ही सोनाक्षी का दुपट्टा साइड हुआ तो तुरंत उन्होंने पेट को दोबारा कवर कर लिया. साथ ही उनके चेहरे पर अलग ही ग्लो नजर आ रहा था. जिसे देखकर फैंस कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंसी ग्लो है. इस वीडियो पर फैंस ढेर सारी कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मुझे लगता है ये भी प्रेग्नेंट हैं. वहीं दूसरे ने लिखा-प्रेग्नेंसी ग्लो. एक ने लिखा- ये तो पक्का प्रेग्नेंट हैं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सोनाक्षी और जहीर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है फैंस इस पर ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं. हालांकि सोनाक्षी और जहीर ने इस पर चुप्पी साधी हुई है.

बता दें सोनाक्षी और जहीर 23 जून 2024 को शादी के बंधन में बंधे थे. इनकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है. सोनाक्षी और जहीर ने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की थी. उसके बाद एक रिसेप्शन दिया था जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें: SSKTK BO Day 13: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब तोड़ रही दम, रिलीज के 13वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग