शशांक खेतान निर्देशित ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. इस फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते में ठीक ठाक कमाई कर ली थी लेकिन अब दूसरे हफ्ते में ये मंदी की शिकार हो गई है. फिल्म के कलेक्शन में दूसरे मंडे काफी गिरावट देखी गई. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?

वरुण धवन, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ काफी धीमी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है. हालांकि उम्मीद तो ये थी की ये रोमांटिक-कॉमेडी दर्शकों का दिल जीत लेगी लेकिन फिल्म की कहानी ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचकर लाने में कामयाब नहीं हो सकी. वहीं इस कांतारा चैप्टर 1 से भी क्लैश भारी पड़ा और इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का बंटाधार हो गया. फिल्म रिलीज के 13 दिन बाद भी अपना बजट वसूलने से काफी दूर है.

वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ कमाए थे. वहीं 9वें दिन इसकी कमाई 2.25 करोड़ रही. इसके बाद 10वें दिन इसने 3.25 करोड़, 11वें दिन 3.25 करोड़ और 12वें दिन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.37 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 13 दिनों की कुल कमाई अब 52.47 करोड़ रुपये हो गई है.

जाह्नवी कपूर की बनने वाली है तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की कमाई में दूसरे हफ्ते में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां तक कि रिलीज के 13 दिन पूरे हो जाने के बाद भी ये फिल्म अपनी 80 करोड़ की लागत को वसूल नहीं पाई है. बावजूद इसके ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ जाह्नवी कपूर के करियर के लिए एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाली है. दरअसल ये फिल्म जाह्नवी की इस साल रिलीज की परम सुंदरी के 54.85 करोड़ को मात देकर एक्ट्रेस की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है. हालांकि इसे अभी इस आंकड़े को छूने के लिए 2 करोड़ 38 लाख की जरूरत है. उम्मीद है कि एक या दो दिन में फिल्म ये आंकड़ा पार कर जाएगी.

जाह्नवी कपूर की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5 फ़िल्में (नेट कलेक्शन) ये हैं