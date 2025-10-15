हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSSKTK BO Day 13: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब तोड़ रही दम, रिलीज के 13वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग

SSKTK BO Day 13: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब तोड़ रही दम, रिलीज के 13वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग

SSKTK BO Day 13: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी पड़ चुकी है. वहीं रिलीज के दूसरे मंगलवार को इसकी कमाई में काफी गिरावट आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

शशांक खेतान निर्देशित ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. इस फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते में ठीक ठाक कमाई कर ली थी लेकिन अब दूसरे हफ्ते में ये मंदी की शिकार हो गई है. फिल्म के कलेक्शन में दूसरे मंडे काफी गिरावट देखी गई. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारीने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?
वरुण धवन, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ काफी धीमी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है. हालांकि उम्मीद तो ये थी की ये रोमांटिक-कॉमेडी दर्शकों का दिल जीत लेगी लेकिन फिल्म की कहानी ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचकर लाने में कामयाब नहीं हो सकी. वहीं इस कांतारा चैप्टर 1 से भी क्लैश भारी पड़ा और इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का बंटाधार हो गया. फिल्म रिलीज के 13 दिन बाद भी अपना बजट वसूलने से काफी दूर है.

वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ कमाए थे. वहीं 9वें दिन इसकी कमाई 2.25 करोड़ रही. इसके बाद 10वें दिन इसने 3.25 करोड़, 11वें दिन 3.25 करोड़ और 12वें दिन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.37 करोड़ का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 13 दिनों की कुल कमाई अब 52.47 करोड़ रुपये हो गई है.

जाह्नवी कपूर की बनने वाली है तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की कमाई में दूसरे हफ्ते में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां तक कि रिलीज के 13 दिन पूरे हो जाने के बाद भी ये फिल्म अपनी 80 करोड़ की लागत को वसूल नहीं पाई है. बावजूद इसके ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ जाह्नवी कपूर के करियर के लिए  एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाली है. दरअसल ये फिल्म जाह्नवी की इस साल रिलीज की परम सुंदरी के 54.85 करोड़ को मात देकर एक्ट्रेस की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है. हालांकि इसे अभी इस आंकड़े को छूने के लिए 2 करोड़ 38 लाख की जरूरत है. उम्मीद है कि एक या दो दिन में फिल्म ये आंकड़ा पार कर जाएगी.  

जाह्नवी कपूर की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5 फ़िल्में (नेट कलेक्शन) ये हैं

  • देवरा - 292.71 करोड़
  • धड़क - 73.52 करोड़
  • परम सुंदरी - 54.85 करोड़
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - 52.47 करोड़ (13 दिनों में)
  • मिस्टर एंड मिसेज़ माही - 35.14 करोड़

 

 

 

और पढ़ें
Published at : 15 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
जनरल नॉलेज
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
शिक्षा
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
यूटिलिटी
सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?
सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget