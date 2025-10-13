सोहेल खान ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में बतौर निर्देशक 'औजार' से की थी. इस फिल्म में उनके भाई सलमान खान और संजय कपूर अहम भूमिका में नजर आए थे. उसके बाद सोहेल ने सलमान और अरबाज खान की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'हैलो ब्रदर' को निर्देशित किया.

2002 में सोहेल ने 'मैंने दिल तुझको दिया' से स्क्रिप्टिंग और निर्देशन के साथ-साथ एक्टिंग की भी शुरुआत की. उसके बाद एक्टर कुछ और फिल्मों में नजर आए. हालांकि, उनके लीड रोल वाली सारी फिल्में फ्लॉप ही रहीं.लेकिन, एक्टर की नेटवर्थ फिर भी करोड़ों में है.

सोहेल खान बिजनेस से करते हैं मोटी कमाई

बता दें, सोहेल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं.फिल्म निर्माण, निर्देशन और एक्टिंग के साथ-साथ अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देकर भी कमाई करते हैं. इसके अलावा वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम के मालिक होने के साथ-साथ जिम जैसे व्यवसाय में भी हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सोहेल खान की नेटवर्थ 300 करोड़ रुपये है.सोहेल खान फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स रणवीर ह और विक्की कौशल से ज्यादा अमीर हैं.







रणवीर सिंह नेटवर्थ

रणवीर सिंह बॉलीवुड के टॉप एक्टर में से एक हैं.उन्होंने अपने अभी तक के करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक्टर एक फिल्म के लिए 30 से 50 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.एक्टर की टोटल नेटवर्थ 245 करोड़ रुपये है.

विक्की कौशल नेटवर्थ

विक्की कौशल ने 2015 में अपने करियर की शुरुआत की थी. वक्त के साथ-साथ उनकी फिल्में शानदार होती जा रही हैं.आखिरी बार एक्टर को छावा में देखा गया था. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. GQ India के अनुसार विक्की कौशल की नेटवर्थ सिर्फ 41 करोड़ रुपये है.