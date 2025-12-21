सोहेल खान के बर्थडे पर एकजुट हुआ खान परिवार, दबंग अंदाज में नजर आए सलमान
Sohail Khan: सोहेल खान ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. ये खास दिन एक्टर ने अपने पूरे परिवार के साथ मनाया. हालांकि, जब पार्टी में सलमान खान की एंट्री हुई तो उनके स्वैग ने सारी महफिल लूट ली.
एक्टर सोहेल खान ने शनिवार को अपना 55वां जन्मदिन पूरे परिवार के साथ मनाया. इस खास मौके पर खान परिवार के सभी सदस्य एक साथ नजर आए. सुपरस्टार सलमान खान, पिता सलीम खान, सौतेली मां हेलेन और भाई अरबाज खान भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए और सोहेल का दिन और भी खास बना दिया.
सोहेल खान बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में परिवार और करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन किया. इस पार्टी में उनके पिता सलीम खान, मां सलमा खान, हेलेन, अरबाज खान, अर्पिता खान शर्मा समेत परिवार के कई करीबी सदस्य शामिल हुए. सोहेल खान डेनिम शर्ट और मैचिंग ट्राउजर में स्टाइलिश अंदाज में पार्टी में पहुंचे. वे काफी खुश नजर आए और अंदर जाने से पहले हाथ जोड़कर पैपराजी को पोज भी दिए.
सलमान खान की एंट्री ने खींच सबका ध्यान
वहीं, सलमान खान की एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया. सुपरस्टार भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे. सलमान ने नेवी ब्लू पोलो टी-शर्ट, ब्लैक डेनिम पैंट और मैचिंग बूट्स पहने हुए थे. उन्होंने भी अपने खास अंदाज में पैपराजी को ‘सलाम’ किया.
अरबाज खान रेड टी-शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में नजर आए. इस दौरान उन्होंने पैपराजी से अपने न्यूबॉर्न बेबी की तस्वीरें न लेने की विनम्र अपील की. वहीं, उनके हाथ में प्लास्टर भी दिखा, जो हाल ही में कलाई में लगी चोट की वजह से बताया जा रहा है.
इस जश्न में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए. इनमें विकास बहल, प्रज्ञा यादव, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, डब्बू मलिक और ज्योति मलिक जैसे नाम शामिल हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सोहेल को दो केक काटते हुए देखा जा सकता है, जहां उनके आसपास परिवार के सदस्य मौजूद थे और उन्हें केक खिलाते नजर आए.
सुर्खियों में आए थे सोहेल खान
हाल ही में सोहेल खान तब सुर्खियों में आए थे, जब बांद्रा की सड़कों पर बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो को लेकर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. इसके बाद एक्टर ने बयान जारी कर माफी मांगी और लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की. सोहेल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मैं सभी बाइक राइडर्स से अपील करता हूं कि कृपया हेलमेट जरूर पहनें. कभी-कभी मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहनता, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है. बाइक चलाना बचपन से मेरा शौक रहा है. पहले BMX साइकिल चलाता था और अब बाइक चलाता हूं. मैं ज्यादातर देर रात बाइक चलाता हूं, जब ट्रैफिक कम होता है, ताकि जोखिम कम रहे. वह भी धीमी रफ्तार में और पीछे मेरी कार चलती है.”
सोहेल ने आगे कहा, 'मैं सभी राइडर्स को भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी घुटन की परेशानी पर काबू पाने की पूरी कोशिश करूंगा और हेलमेट पहनूंगा, इसलिए कृपया मेरा साथ दें. ट्रैफिक अधिकारियों से मैं दिल से माफी मांगता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि आगे से सभी नियमों का पालन करूंगा. मैं उन सभी राइडर्स को सलाम करता हूं जो असहजता के बावजूद हमेशा हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है. सुरक्षित रहना बेहतर है, बाद में पछताने से. एक बार फिर, मुझे सच में खेद है.'
सोहेल खान का वर्कफ्रंट
सोहेल खान आखिरी बार साल 2025 की तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन: सन ऑफ विजययंती’ में नजर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन प्रदीप चिलुकुरी ने किया है और इसे एन. टी. आर. आर्ट्स व अशोका क्रिएशंस ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में नंदमुरी कल्याण राम और विजयशांति लीड रोल में हैं, जबकि सई मांजरेकर, बाबलू पृथ्वीराज, श्रीकांत और आर. सरथकुमार अहम किरदारों में दिखाई देते हैं. यह फिल्म साल 1990 में आई ‘कर्तव्यम’ की स्पिरिचुअल सीक्वल है. अप्रैल में रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले थे.
