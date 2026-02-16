'बुरा कमेंट करना अब फैशन बन गया है', सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर सिंगर शान ने तोड़ी चुप्पी

म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी रोमांटिक और सॉफ्ट गाने की बात होती हैं, तो सिंगर शान का नाम जरूर आता है. 90 के दशक से लेकर अब तक, शान ने अपनी गायकी से अलग पहचान बनाई है. जहां लोग रेडियो और टेलीविजन में गाने सुनते थे, वहीं अब सोशल मीडिया और यूट्यूब का दौर शुरू हो गया है. लेकिन आज भी शान के गानों की चमक वैसे ही बरकरार है. इसी बीच शान ने एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया और ट्रॉलिंग को लेकर खुलकर बात की है.

ट्रॉलिंग से परेशान हो जाते थे शान

शान ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पसंद है क्योंकि वह अपने फैंस से सीधे कनेक्ट कर पाते हैं. हालांकि वह सोशल मीडिया को बहुत सीरियस नहीं लेते है क्योंकि इससे वह अच्छा टाइम पास कर पाते हैं. उन्होंने आगे बताया कि एक वक्त था जब शुरू में वह दर्शकों की प्रतिक्रिया और ट्रॉलिंग से बहुत परेशान हो जाते थे. एक बार लाइव आने पर जब उन्होंने लोगों के ट्रोलिंग का जवाब दिया था, तो वह खूब चर्चाओं में आ गई थी. हालांकि शान को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बुरा कमेंट करना आम बात हो गई है. पहले मुझे लगता था कि उन्हें समझाना चाहिए क्योंकि उन्हें पूरी बात पता नहीं रहती है, इसके बावजूद वह गलत बातें करते है. हालांकि टाइम के साथ उन्होंने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया क्योंकि समझने वाले खुद समझ जायेंगे.

अपने काम पर फोकस करते हैं शान

बता दें, शान इन दिनों अपने कंपोज किए नए गाने ‘अंखियां’ को लेकर खूब सुर्खियों में है. इस गाने के जरिए बाबुल सुप्रियो ने 7 साल बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की है. कंपोजर के रूप में पहचान नहीं मिलने को लेकर जब शान से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह खुद को साबित नहीं करना चाहते है. वह सिर्फ अपना काम करना चाहते है. हर इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव आते है, लेकिन एक सिंगर का मकसद सिर्फ माइक्रोफोन के पीछे गाना होता है. वह ये नहीं सोचते कि कोई डायरेक्टर उन्हें कॉल करेगा इसीलिए उन्होंने खुद का म्यूजिक लेबल शुरू किया है.