हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटिकटॉक बैन होने से नहीं टूटा हौसला, ‘द 50’ कंटेस्टेंट मिस्टर फैसू ने बताया कैसे दोबारा बनाई अपनी अलग पहचान

टिकटॉक बैन होने से नहीं टूटा हौसला, ‘द 50’ कंटेस्टेंट मिस्टर फैसू ने बताया कैसे दोबारा बनाई अपनी अलग पहचान

The 50: रियलिटी शो ‘द 50’ में मिस्टर फैसू ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे डबस्मैश और छोटे वीडियो से शुरुआत करते हुए वो सोशल मीडिया स्टार बने थे.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Feb 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो ‘द 50’ इन दिनों अपने मजेदार एपिसोड्स और खुलासों की वजह से चर्चा में है. इस सीजन के कंटेस्टेंट मिस्टर फैसू ने हाल ही में अपने करियर के एक मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी. उनके करीबी दोस्त अदनान शेख ने भी इस पर अपनी राय रखी और उस समय को याद किया.

पॉपुलैरिटी पर उठा सवाल
शो के दौरान शाइनी दोशी, रिधिमा पंडित, मोनालिसा और रजत दलाल मिस्टर फैसू की पॉपुलैरिटी को लेकर बात कर रहे थे. शाइनी ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा था जिसमें फैसू कार से उतरते हैं और लाखों लोग उनके लिए चियर कर रहे होते हैं. उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर ये शख्स करता क्या है और इतना फेमस कैसे हुआ.

डबस्मैश से शुरू हुआ सफर
फैसू ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में उन्हें खुद भी नहीं पता था कि लोग उन्हें इतना क्यों पसंद कर रहे हैं. उन्होंने डबस्मैश पर 15 सेकंड के वीडियो बनाना शुरू किया लेकिन बाद में एक मिनट के वीडियो बनाने लगे. उन वीडियोज को फेसबुक पर डालते थे. फिर उन्होंने यूट्यूब पर एक म्यूजिक वीडियो पोस्ट किया जिसे छह महीनों में 45 मिलियन व्यूज मिले थे. तब उन्हें समझ आया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बन सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FAISAL SHAIKH (@mr_faisu_07)

टिकटॉक बैन और बड़ा झटका
फैसू ने बताया कि उनका प्लान सिंपल था की ऑडियंस हर तीसरे वीडियो में उन्हें देखे. उन्होंने खुद करीब 7,500 वीडियो बनाए थे. लेकिन फिर टिकटॉक बैन हो गया और सबकुछ बदल गया. उससे एक साल पहले ही उनका अकाउंट भी बैन हो चुका था. उस समय वे भारत में नंबर वन थे और दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिएटर थे. उनके वीडियोज पर 1 बिलियन लाइक्स थे जो भारत में किसी के पास नहीं थे. अकाउंट बंद होते ही उन्होंने अपने 20-22 मिलियन फैंस को इंस्टाग्राम पर शिफ्ट कर लिया.

ग्रूमिंग और नई शुरुआत
बाद में जिस कंपनी के साथ उन्होंने काम किया था. उसने उनका काफी साथ दिया. उस एजेंसी के सीईओ ने उनमें काबिलियत देखीं और एक-दो साल तक उन पर काम किया. फैसू और उनकी टीम ने ग्रूमिंग क्लासेस ली थी. वो बताते थे की कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे एक जेंटलमैन की तरह पेश आना है. उन्हें लगा कि ये सब उन्हें बेहतर इंसान बना रहा है. इसलिए उन्होंने उस सीख को जारी रखा. इस तरह एक मुश्किल दौर के बाद उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया है.

ये भी पढ़ें:-Rashmika-Vijay Wedding: शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, कैजुअल लुक ने खींचा ध्यान

और पढ़ें
Published at : 16 Feb 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Mr Faisu Adnan Shaikh The 50
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
UP Election 2027: यूपी में Asaduddin Owaisi की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान-किसे फायदा? की एंट्री!
Top Headlines: अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह | IND Vs Pak
T20 World Cup 2026: शानदार जीत के बाद PM Modi ने टीम इंडिया को दी बधाई | Team India | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
टेलीविजन
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच का हुआ खुलासा
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget