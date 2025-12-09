3 Idiots के 'साइलेंसर' आजकल कहां हैं? 15 साल पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म से फेमस हुए थे ओमी वैद्य



फिल्म 3 इडियट्स के सीक्वल की खबरों के बाद से ही फिल्म के एक्टर्स भी चर्चा में आ गए हैं. फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर लीड रोल में थे. इन बड़े एक्टर्स के बीच में एक एक्टर्स काफी चर्चा में आ गए थे.

नाम है ओमी वैद्य. ओमी वैद्य ने फिल्म में चतुर रामलिंगम का रोल निभाया था, जिसे फिल्म में साइलेंसर कहकर बुलाया गया. 3 इडियट्स से साइलेंसर के रोल ने उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिलाई थी. ओमी ने उस कैरेक्टर को बखूबी निभाया था. आइए जानते हैं ओमी वैद्य के बारे में.

ओमी वैद्य की करियर जर्नी

ओमी वैद्य ने 2007 से करियर जर्नी शुरू की थी. वो फिल्म रोलिंग में नजर आए थे. 3 इडियट्स उनकी दूसरी फिल्म थी. इसके बाद वो दिल तो बच्चा है जी में दिखे. 2011 में आई इस फिल्म में वो मिलिंद केलकर के रोल में थे. उन्होंने देसी बॉय भी की थी. इसके बाद वो प्लेयर्स और जोड़ी ब्रेकर में नजर आए.

2015 में एक्टर ने इंडियन अमेरिक फिल्म For Here or to Go की. इस फिल्म में वो लक्ष्मी के रोल में थे. इसके बाद उन्होंने 2017 में एक फिल्म की. वो मिरर गेम में दिखे. 2018 में उन्होंने ब्लैकमेल और एस्ट्रो की.

आखिरी बार फिल्म में आए थे नजर

ओमी वैद्य ने 2018 के बाद कुछ समय का ब्रेक लिया. फिर वो 2023 में अमेरिकन बंग्लादेशी फिल्म MR-9 : Do or Die में दिखे. 2024 में वो मराठी फिल्म में नजर आए. फिल्म का नाम है Aaichya Gavat Marathi Bol. इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था. इसके बाद से वो किसी फिल्म में नहीं दिखे. इसके अलावा एक्टर को 2019 में वेब सीरीज मेट्रो पार्क में देखा हया था. वो ब्रांड एंडोर्स भी करते हैं.

ओमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं. इंस्टाग्राम पर वो फनी वीडियोज भी शेयर करते हैं.