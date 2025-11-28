कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैंस को एक खुशखबरी दी है. फैंस उनकी बेटी की झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब उन्होंने फैंस का ये इंतजार खत्म हो गया है. उन्होंने बेटी का नाम भी रिवील कर दिया है. कियारा और सिद्धार्थ ने बहुत ही क्यूट पोस्ट शेयर किया है.

क्या रखा है बेटी का नाम

कियारा ने एक फोटो शेयर की है जिसमें सिद्धार्थ और उन्होंने हाथ में बेबी के पैर पकड़े हुए हैं. बेबी ने वो ही सॉक्स पहने हुए हैं जो उन्होंने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट के टाइम शेयर किए थे. कियारा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा-हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक, हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी. सरायाह मल्होत्रा (Saraayah).

क्या होता है मतलब

कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी का नाम बहुत ही यूनिक रखा है. आइए आपको इसका मतलब बताते हैं. सरायाह एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब प्रिंसेस होता है. बाइबिल में भी इसका मतलब है. बाइबिल के मुताबिक इस शब्द का नाम यहोवा का सैनिक होता है.

फैंस ने दी बधाई

बता दें कियारा आडवाणी ने 16 जुलाई 2025 को बेटी को जन्म दिया था. सिद्धार्थ मे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बेटी के पापा बनने की जानकारी दी थी. अब उन्होंने बेटी का नाम रिवील कर दिया है तो लोग उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा-सुंदर नाम, आखिरकार प्यारी सी बच्ची सारायाह. दूसरे ने लिखा-सारायाह, कितना प्यारा नाम है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आखिरी बार वॉर 2 में नजर आईं थीं. बेबी के जन्म के बाद से कियारा अभी मीडिया से दूर रहती हैं. उन्होंने दिवाली के मौके पर अपनी फोटोज शेयर की थीं जिसमें वो पहले की ही तरह नजर आईं. उन्होंने अपने वेट कम कर लिया है.

