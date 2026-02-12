शाहरुख खान की किंग को लेकर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया रिएक्ट, बताया धुरंधर से क्या सीखा

शाहरुख खान को 2023 में बड़े पर्दे पर देखा गया था. वो फिल्म पठान, जवान और डंकी में दिखे थे. अब शाहरुख खान फिल्म 'किंग' पर काम कर रहे हैं. किंग का फर्स्ट टीजर भी रिलीज हो गया है. शाहरुख की इस फिल्म को देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. अब सिद्धार्थ ने फिल्म को लेकर बात की है.

किंग को लेकर क्या बोले सिद्धार्थ आनंद?

Variety India से बातचीत में सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि उन्हें पता है कि किंग से ऑडियंस को बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर जब फिल्म में शाहरुख खान जैसे स्टार्स हों. उन्होंने कहा, 'हम किंग पर बहुत मेहनत कर रहे हैं. हम ऐसे मेहनत कर रहे हैं जैसे ये हमारी पहली फिल्म हो. हमें फिर से टेस्ट पास करना है. हम उस इंटेंशन से काम कर रहे हैं. हमें उम्मीदों के बारे में पता है और हम प्रेशर में नहीं आ रहे हैं.'

इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म धुरंधर के बारे में बात की. सिद्धार्थ ने दिसंबर में धुरंधर का रिव्यू किया था और फिल्म को 'नशा' कहा था. अब सिद्धार्थ ने कहा, 'मैंने इससे जो सीखा, वो है एक फिल्ममेकर के तौर पर बहादुरी. और बॉक्स ऑफिस की डिमांड को पूरा न करने की निडरता. आप बस निडर रहें. बॉक्स ऑफिस भी आपके पीछे-पीछे आएगा.'

बता दें कि किंग में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, सुहाना खान जैसे स्टार्स हैं. शाहरुख खान पहली बार बेटी सुहाना के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं.

वहीं धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड में हैं. इसका दूसरा पार्ट आने वाला है. 19 मार्च 2026 को धुरंधर 2 रिलीज होगी. फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.