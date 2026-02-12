महेश बाबू ने की सारा अर्जुन की फिल्म 'यूफोरिया' की तारीफ, बोले- जरूर देखें ये मूवी

सुपरस्टार महेश बाबू फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को एसएस राजामौली बना रहे हैं. ये एक बिग बजट फिल्म है. महेश बाबू इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. अपने बिजी शेड्यूल में से महेश बाबू ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म यूफोरिया देखी.

महेश बाबू ने की यूफोरिया की तारीफ

यूफोरिया को गुनाशेखर ने बनाया है. इस फिल्म में धुरंधर फेम एक्ट्रेस सारा अर्जुन हैं. महेश बाबू ने फिल्म की जमकर तारीफ की और फिल्म को मस्ट वॉच बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- गुनाशेखर गारू अपनी कहानियों को जिस तरह से पेश करते हैं, उसमें हमेशा एक अलग पैटर्न होता है. मैंने फिल्म को बहुत एंजॉय किया. खासतौर पर क्लाईमैक्स को. ये मस्ट वॉच फिल्म है. बधाई हो गुनाशेखर गारू, भूमिका चावला और पूरी यूफोरिया की टीम.

There’s always a distinct pattern in how Gunasekhar garu presents his stories…Enjoyed the film especially the way the climax unfolds…👏🏻👏🏻👏🏻

A must watch!

Congratulations to Guna Sekhar garu, @bhumikachawlat and the entire team of #Euphoria 🤗🤗🤗@neelima_guna #YukthaGuna… — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) February 11, 2026

फिल्म यूफोरिया की बात करें तो इसमें एक्ट्रेस सारा अर्जुन लीड हीरोइन हैं. Vignesh Gavireddy ने इस फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया है. उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया है. सारा अर्जुन की भी काफी तारीफ हो रही है. नीलिमा गुना और युक्ता गुना ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म का म्यूजिक काल भैरव ने कम्पोज किया है.

बता दें कि सारा अर्जुन पोन्नियिन सेल्वम के दोनों पार्ट, एक थी डायन, जज्बा, सांड की आंख, जय हो जैसी फिल्में कर चुकी हैं. सारा की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान अब फिल्म धुरंधर से मिली. इस फिल्म में वो रणवीर सिंह के अपोजिट रोल में हैं. सारा ने अपने कैरक्टर को बखूबी प्ले किया है. वहीं अब वो धुरंधर के पार्ट 2 में नजर आएंगी. धुरंधर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. अब फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं. धुरंधर 2 मार्च में 19 तारीख को रिलीज होगी.

वहीं महेश बाबू की बात करें तो उनकी फिल्म वाराणसी की अनाउंसमेंट हो गई है. उनके लुक भी सामने आ गए हैं.