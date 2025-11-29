'जूटोपिया 2' के लीड कैरेक्टर की आवाज बनीं श्रद्धा कपूर, सिर्फ डबिंग के वसूले इतने करोड़

बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का मेला लगा ही रहता है. लेकिन कल थिएटर्स में बॉलीवुड की इंटेंस एक्शन रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' और डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' रिलीज हुई. दोनों ही फिल्मों को बराबर का प्यार मिल रहा है. एनिमेटेड फिल्म के हिंदी वर्जन में श्रद्धा कपूर जूडी हॉप्स की आवाज बनकर सामने आईं. आइए जानते हैं इस डबिंग के लिए उन्होंने कितनी फीस चार्ज की.

जुडी हॉप्स की आवाज बनकर कमाए कितने करोड़?

'जूटोपिया 2' के रिलीज के पहले श्रद्धा कपूर ने पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो जुडी हॉप्स की आवाज बनने वाली हैं. इसके बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट था. 'जूटोपिया 2' के रिलीज के बाद दर्शकों ने इसे काफी प्यार भी दिया और श्रद्धा कपूर के काम की सराहना भी हुई.

अब श्रद्धा कपूर के फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी फीस चार्ज की. न्यूज पोर्टल बॉलीवुड शादीज ने बिग टीवी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बॉलीवुड की 'स्त्री' ने 'जूटोपिया 2' में जूडी हॉप्स की आवाज के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक की हाइएस्ट फीस है जो किसी बॉलीवुड एक्टर को डबिंग के लिए मिली हो. लेकिन अभी तक मेकर्स ने श्रद्धा कपूर के फीस को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने इस नए प्रॉजेक्ट को लेकर खुशी जाहिर की थी और फैंस से 'जूटोपिया 2' देखने की अपील भी की.

View this post on Instagram A post shared by Shraddha ✶ (@shraddhakapoor)

श्रद्धा कपूर का वर्कफ्रंट

बॉलीवुड के वेटरन एक्टर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर को आज किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है. अपने दम पर और टैलेंट से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई है. 2013 में उन्होंने आशिकी 2 से बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और लगभग एक दशक से भी ज्यादा के समय से वो ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं.

'एक विलेन', 'हैदर', 'छिछोरे', 'तू झूठी मैं मक्कार' और 'स्त्री' उनकी कुछ हिट फिल्मों में से एक हैं. आखिरी बार हसीना को हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' में देखा गया. अपकमिंग फिल्म की बात करें तो एक्ट्रेस मराठी फिल्म 'ईथा' में नजर आएंगे.