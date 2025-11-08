हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ज़ूटोपिया 2 हिंदी का हिस्सा बनीं श्रद्धा कपूर, डिज़्नी की जूडी हॉप्स को देंगी आवाज

ज़ूटोपिया 2 हिंदी का हिस्सा बनीं श्रद्धा कपूर, डिज़्नी की जूडी हॉप्स को देंगी आवाज

Shraddha kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब जल्द ही अपनी आवाज से दर्शकों का दिल जीतने वाली हैं. बता दे, एक्ट्रेस ‘ज़ूटोपिया 2’ के हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स के किरदार को अपनी आवाज देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे प्यारी और क्यूट एक्ट्रेसेस में से एक हैं. जहां उन्होंने हमेशा अपने अलग अंदाज से दर्शकों को इंप्रेस किया है, वहीं अब वो अपनी आवाज से दिल जीतने वाली हैं, डिज़्नी की ज़ूटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स के रूप में. अपनी आवाज के जरिए क्यूटनेस दिखाते हुए, वो बिना किसी शक सबसे अच्छी और सही चॉइस हैं जूडी का प्यारा किरदार निभाने के लिए.

जी हाँ, श्रद्धा कपूर ने अब ऑफिशियली ‘ज़ूटोपिया’ की रंगीन और मजेदार दुनिया में कदम रख लिया है. एक्ट्रेस इस फिल्म के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज देने जा रही हैं सुपर-क्यूट और एनर्जेटिक कैरेक्टर जूडी हॉप्स को, जो कहानी की मुख्य किरदार है.

डिज़्नी इंडिया ने शेयर किया पोस्टर
ये खबर बताते हुए, डिज़्नी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पर ज़ूटोपिया 2 का एक प्यारा पोस्टर शेयर किया, जिसमें श्रद्धा और जूडी नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, "मैं #Zootopia2 परिवार में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हिंदी में द अमेजिंग जूडी हॉप्स को आवाज दूँगी – वह फाइस्टी, साहसी, एंथू कटलेट और क्यूट तो है ही बचपन से! कल आ रहा है आपके लिए एक अनोखा सरप्राइज. जुड़े रहें!!! 28 नवंबर से #Zootopia2 - सिनेमाघरों में".

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shraddha ✶ (@shraddhakapoor)

फैंस का एक्साइटमेंट
फैंस ने श्रद्धा के ‘ज़ूटोपिया’ डेब्यू पर जमकर रिएक्ट किया है. किसी ने कमेंट किया, “श्रद्धा की आवाज जूडी के लिए एकदम परफेक्ट है!”, तो किसी ने लिखा, “अब तो फिल्म देखने का मज़ा दोगुना हो जाएगा.” सोशल मीडिया पर श्रद्धा का ये नया अंदाज खूब चर्चा में है और फैंस अब 28 नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, जब ‘ज़ूटोपिया’ बड़े पर्दे पर उनकी आवाज के साथ रिलीज होगी.

बता दें, श्रद्धा को जूटोपिया की दुनिया में देखना वाकई सबसे बड़ा सरप्राइज है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी. उनकी मीठी और क्यूट आवाज के साथ, जूडी और भी प्यारी और उत्साही लगेगी. जूडी की होशियार, बहादुर और जोशीली शख्सियत को देखते हुए, श्रद्धा उसके लिए बिल्कुल सही चॉइस हैं. अब 28 नवंबर को सिनेमाघरों में इसे देखने का उत्साह दोगुना हो गया है. 

Published at : 08 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Shraddha Kapoor Zootopia 2
