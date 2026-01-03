हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'नायक' का सीक्वल बनाएंगे अनिल कपूर? 25 साल बाद फिल्म पर लगाया दांव, खरीदे कॉपीराइट्स

Anil Kapoor Sequel: बॉलीवुड के पावरफुल एक्टर अनिल कपूर ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो’ का सीक्वल बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं. एक्टर ने 25 साल बाद अब इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 09:38 PM (IST)
अनील कपूर की 2001 में आई फिल्म ‘नायक’ कई सालों बाद भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. ये राजनीतिक ड्रामा फिल्म अब एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है. इस को लेकर लंबे समय बाद एक खुशखबरी सामने आई है. खबर है कि लगभग 25 साल बाद अनील कपूर ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं और वे इसके सीक्वल पर काम करने का सोच रहे हैं. हालांकि अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, मूल फिल्म के राइट्स पहले प्रोड्यूसर डीपक मुकुट के पास थे. अब अनील कपूर ने ये राइट्स खरीद लिए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अनील के लिए ‘नायक’ दिल के बहुत करीब है और वे चाहते हैं कि इसके दूसरे पार्ट के जरिए फिल्म को नया जीवन मिले. अनील को पता है कि फिल्म ने लोगों के बीच कितनी लोकप्रियता हासिल की है. उनका मानना है कि फिल्म की कहानी में सीक्वल बनाने की पूरी संभावनाएं हैं. 

 
 
‘नायक’ की कहानी
‘नायक’ की कहानी एक आम आदमी के बारे में थी, जो एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है. यह कॉन्सेप्ट लोगों को काफी प्रभावित करता है. इसी वजह से फिल्म आज भी याद की जाती है. फिल्म में रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, जॉनी लीवर, शिवाजी सताम और नीना कुलकर्णी जैसे कलाकार थे. पूजा बत्रा ने कैमियो किया था और सुष्मिता सेन ने एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस दी थी.

अनिल कपूर के लिए बेहद खास है फिल्म
बता दें कि ‘नायक’ को एस. शंकर ने डायरेक्ट की थी. यो उनकी 1999 की तमिल फिल्म ‘मुधलवन’ का हिंदी रिमेक थी. यह अनिल कपूर के करियर के लिए बेहद खास फिल्म है. ये फिल्म उनकी एक्टिंग और स्टारडम का प्रतीक मानी जाती है.  

Published at : 03 Jan 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Nayak Anil Kapoor Nayak Nayak Sequel 
