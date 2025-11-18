हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
शिल्पा शेट्टी को मां के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान उनकी बहन शमिता भी साथ में थीं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी कुछ समय पहले ही लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थीं. उन्हें उम्र संबंधी बीमारी थी, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी. हालांकि, वो अब ठीक हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गई हैं.
मां संग स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी को हाल ही में अपनी मां के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान उनकी बहन शमिता शेट्टी भी साथ में थीं. शिल्पा और शमिता अपनी मां को बाहर आउटिंग पर लेकर आई थीं. उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया. उन्होंने साथ में अपनी मां के समय बिताया. इस दौरान शिल्पा को ग्रे कलर के कोऑर्ड सेट में देखा गया था. शिप्ला ने बालों को कर्ल किया हुआ था. साथ में चश्मा भी लगाया हुआ था.
वहीं शमित शेट्टी ब्राउन कलर के कोऑर्ड सेट में नजर आईं. उन्होंने भी चश्मा लगाया हुआ था. साथ में डेनिम बैग कैरी किया था. दोनों अपनी मां को पकड़े हुए दिखीं. सुनंदा को येलो कलर के सूट में देखा गया था. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए और फिर गाड़ी में बैठ गईं.
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में दिखीं शिल्पा शेट्टी
हाल ही में शिल्पा शेट्टी को 'सनातन हिंदू एकता पदयात्रा' में देखा गया था. इस दौरान शिल्पा शेट्टी को धीरेंद्र शास्त्री संग जमीन पर बैठे हुए देखा गया था. उनके साथ राजपाल यादव और एकता कपूर भी थीं. इस यात्रा में शिल्पा ने कहा था- सनातनियों की हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश होती है.
शिल्पा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 5 में देखा गया था. वहीं उनके पति राज कुंद्रा को रियलिटी शो The Traitors में देखा गया था. फिल्मों की बात करें तो उन्हें 2023 में फिल्म Sukhee में देखा गया था. अब वो कन्नड़ फिल्म में नजर आएंगी. उन्हें KD: The Devil में देखा जाएगा.
Source: IOCL