हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऑफ शोल्डर शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने बिखेरा हुस्न का जलवा, एक-एक तस्वीर पर अटल जाएगा आपका दिल

ऑफ शोल्डर शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने बिखेरा हुस्न का जलवा, एक-एक तस्वीर पर अटल जाएगा आपका दिल

Palak Tiwari Photos: पलक तिवारी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. एक्ट्रेस का इनमें ग्लैमरस लुक देखने को मिला.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 17 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Palak Tiwari Photos: पलक तिवारी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. एक्ट्रेस का इनमें ग्लैमरस लुक देखने को मिला.

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बेटी पलक तिवारी इन दिनों बॉलीवुड में अपने जलवे बिखेर रही हैं. इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस का गॉर्जियस लुक देखने को मिलता है. आप भी डालिए इसपर एक नजर....

1/7
पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो शिमरी गाउन पहनकर इठलाती हुई नजर आई.
पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो शिमरी गाउन पहनकर इठलाती हुई नजर आई.
2/7
एक्ट्रेस ने फोटोज में लाइट और डार्क ब्राउन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना है. जो शिमरी है. इसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
एक्ट्रेस ने फोटोज में लाइट और डार्क ब्राउन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना है. जो शिमरी है. इसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
पलक इस लुक में पोज देते हुए किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही. हर तस्वीर में एक्ट्रेस का हसीन अंदाज देखने को मिल रहा है.
पलक इस लुक में पोज देते हुए किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही. हर तस्वीर में एक्ट्रेस का हसीन अंदाज देखने को मिल रहा है.
4/7
इस फोटो में छाते के सथ पोज देती हुई पलक तिवारी गॉर्जियस दिखने के साथ-साथ बहुत ही क्यूट भी लग रही हैं.
इस फोटो में छाते के सथ पोज देती हुई पलक तिवारी गॉर्जियस दिखने के साथ-साथ बहुत ही क्यूट भी लग रही हैं.
5/7
पलक तिवारी का ये अवतार फैंस को इस कदर पसंद आ रहा है कि इसपर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
पलक तिवारी का ये अवतार फैंस को इस कदर पसंद आ रहा है कि इसपर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
6/7
एक्ट्रेस की तस्वीरों के कमेंट सेक्शन में यूजर्स उन्हें ब्यूटीपुल और गॉर्जियस कहते हुए दिखाई दे रहे हैं.
एक्ट्रेस की तस्वीरों के कमेंट सेक्शन में यूजर्स उन्हें ब्यूटीपुल और गॉर्जियस कहते हुए दिखाई दे रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो पलक तिवारी आखिरी बार फिल्म ‘द भूतनी’ में नजर आई थी. जिसमें संजय दत्त और सनी कौशल के साथ दिखाई दी थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो पलक तिवारी आखिरी बार फिल्म 'द भूतनी' में नजर आई थी. जिसमें संजय दत्त और सनी कौशल के साथ दिखाई दी थी.
Published at : 17 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Palak Tiwari Bollywood

