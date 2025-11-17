एक्सप्लोरर
ऑफ शोल्डर शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने बिखेरा हुस्न का जलवा, एक-एक तस्वीर पर अटल जाएगा आपका दिल
Palak Tiwari Photos: पलक तिवारी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. एक्ट्रेस का इनमें ग्लैमरस लुक देखने को मिला.
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बेटी पलक तिवारी इन दिनों बॉलीवुड में अपने जलवे बिखेर रही हैं. इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस का गॉर्जियस लुक देखने को मिलता है. आप भी डालिए इसपर एक नजर....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 17 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
