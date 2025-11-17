एक्सप्लोरर
50 साल बाद कैसे दिखते हैं शोले के 'स्टार्स', कई इस दुनिया को कह चुके हैं अलविदा
Sholay Star Cast Then And Now: फिल्म ‘शोले’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है और इस मौके पर हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट का तब और अब का लुक दिखाते हैं. आइए देखते हैं तस्वीर.
बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ अपने 50 साल पूरे होने पर एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है. 1975 में सिर्फ 2.5 करोड़ के बजट में बनी और करीब 35 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ब्लॉकबस्टर थी. जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब इसके कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी खास अनुभव से कम नहीं था. अब री-रिलीज के साथ दर्शकों को फिर से वही एहसास मिल रहा है. इसी मौके पर देखते हैं कि इन 50 सालों में फिल्म की स्टार कास्ट में कितना बदलाव आया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 17 Nov 2025 02:06 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
