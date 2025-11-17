हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
50 साल बाद कैसे दिखते हैं शोले के 'स्टार्स', कई इस दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

50 साल बाद कैसे दिखते हैं शोले के 'स्टार्स', कई इस दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

Sholay Star Cast Then And Now: फिल्म ‘शोले’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है और इस मौके पर हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट का तब और अब का लुक दिखाते हैं. आइए देखते हैं तस्वीर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Sholay Star Cast Then And Now: फिल्म ‘शोले’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है और इस मौके पर हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट का तब और अब का लुक दिखाते हैं. आइए देखते हैं तस्वीर.

बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ अपने 50 साल पूरे होने पर एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है. 1975 में सिर्फ 2.5 करोड़ के बजट में बनी और करीब 35 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ब्लॉकबस्टर थी. जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब इसके कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी खास अनुभव से कम नहीं था. अब री-रिलीज के साथ दर्शकों को फिर से वही एहसास मिल रहा है. इसी मौके पर देखते हैं कि इन 50 सालों में फिल्म की स्टार कास्ट में कितना बदलाव आया है.

फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन ने जय का यादगार किरदार निभाया था, जिसका अंत में निधन हो जाता है. इस रोल में अमिताभ बच्चन दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहे. समय के साथ उनके लुक में काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी वह पहले की तरह ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं.
फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन ने जय का यादगार किरदार निभाया था, जिसका अंत में निधन हो जाता है. इस रोल में अमिताभ बच्चन दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहे. समय के साथ उनके लुक में काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी वह पहले की तरह ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं.
धर्मेंद्र फिल्म शोले के दौरान 39 साल के थे और आज के समय में वह 89 साल के हो गए हैं. धर्मेंद्र ने इस फिल्म में वीरू को रोल निभाया था जो थोड़ा फनी भी होता है. फिल्म से जुड़ा एक सीन है, जिसमें धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाते हैं, जो आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है.
धर्मेंद्र फिल्म शोले के दौरान 39 साल के थे और आज के समय में वह 89 साल के हो गए हैं. धर्मेंद्र ने इस फिल्म में वीरू को रोल निभाया था जो थोड़ा फनी भी होता है. फिल्म से जुड़ा एक सीन है, जिसमें धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाते हैं, जो आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है.
फिल्म शोले में हेमा मालिनी ने बसंती का मशहूर किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. उनकी बोलचाल, स्टाइल और चुलबुला अंदाज़ लोगों के दिलों में बस गया. इस फिल्म की शूटिंग के समय हेमा मालिनी 26 साल की थीं.
फिल्म शोले में हेमा मालिनी ने बसंती का मशहूर किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. उनकी बोलचाल, स्टाइल और चुलबुला अंदाज़ लोगों के दिलों में बस गया. इस फिल्म की शूटिंग के समय हेमा मालिनी 26 साल की थीं.
जया बच्चन ने 50 साल पहले फिल्म शोले में राधा का रोल निभाया था. फिल्म के समय वह सिर्फ 27 साल की थीं और उनका किरदार एक विधवा का था. इस फिल्म में जया को ज्यादा डायलॉग्स नहीं मिले थे.
जया बच्चन ने 50 साल पहले फिल्म शोले में राधा का रोल निभाया था. फिल्म के समय वह सिर्फ 27 साल की थीं और उनका किरदार एक विधवा का था. इस फिल्म में जया को ज्यादा डायलॉग्स नहीं मिले थे.
लगभग 50 साल पहले फिल्म शोले में अपने ग्लैमरस डांस नंबर से लोगों का दिल जीतने वाली हेलन अब पूरी तरह बदल चुकी हैं. कभी अपनी अदाओं और स्टाइल से बॉलीवुड पर राज करने वाली हेलन का आज का लुक पहले से काफी अलग नजर आता है.
लगभग 50 साल पहले फिल्म शोले में अपने ग्लैमरस डांस नंबर से लोगों का दिल जीतने वाली हेलन अब पूरी तरह बदल चुकी हैं. कभी अपनी अदाओं और स्टाइल से बॉलीवुड पर राज करने वाली हेलन का आज का लुक पहले से काफी अलग नजर आता है.
फिल्म शोले में सचिन पिलगांवकर ने अहमद का किरदार निभाया था. भले ही यह रोल छोटा था, लेकिन कहानी में इसका बहुत बड़ा महत्व था. अहमद की मौत के बाद ही जय और वीरू गब्बर सिंह के खिलाफ खड़े होते हैं और फिल्म की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है.
फिल्म शोले में सचिन पिलगांवकर ने अहमद का किरदार निभाया था. भले ही यह रोल छोटा था, लेकिन कहानी में इसका बहुत बड़ा महत्व था. अहमद की मौत के बाद ही जय और वीरू गब्बर सिंह के खिलाफ खड़े होते हैं और फिल्म की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है.
बता दें कि शोले में नजर आ चुके कई एक्टर्स की मौत हो चुकी है. इस लिस्ट में संजीव कुमार, अमजद खान, जगदीप, एके हंगल, असरानी और लीला मिश्रा (मौसी) शामिल हैं. इन कलाकारों को फिल्म में फैंस का खूब प्यार मिला है.
बता दें कि शोले में नजर आ चुके कई एक्टर्स की मौत हो चुकी है. इस लिस्ट में संजीव कुमार, अमजद खान, जगदीप, एके हंगल, असरानी और लीला मिश्रा (मौसी) शामिल हैं. इन कलाकारों को फिल्म में फैंस का खूब प्यार मिला है.
Published at : 17 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Dharmendra Sholay Hema Malini

बॉलीवुड फोटो गैलरी

