50 साल बाद कैसे दिखते हैं शोले के 'स्टार्स', कई इस दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन ने जय का यादगार किरदार निभाया था, जिसका अंत में निधन हो जाता है. इस रोल में अमिताभ बच्चन दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहे. समय के साथ उनके लुक में काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी वह पहले की तरह ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं.