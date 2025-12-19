शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इन दिनों 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस केस में आए दिन एक नया अपडेट आ रहा है जिसकी वजह से ये कपल बहुत परेशान है. अब उनके रेस्टोरेंट को लेकर विवाद हो गया है. गुरुवार को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी थी. ये रेड बैस्टियन रेस्टोरेंट से जुड़े वित्तीय लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच के तहत की गई थी. अब इस पर शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी तोड़ी है.

शिल्पा शेट्टी ने किया रिएक्ट

शिल्पा शेट्टी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है. जिसमें उन्होंने घर पर हुई इनकम टैक्स की रेड पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा- इस मामले से मेरा नाम जोड़ने की बेबुनियाद कोशिश से मुझे बहुत दुख हुआ है. कंपनी के साथ मेरा जुड़ाव पूरी तरह से नॉन-एग्जीक्यूटिव था, जिसमें ऑपरेशंस, फाइनेंस, फैसले लेने या किसी भी तरह की साइनिंग अथॉरिटी में मेरी कोई भूमिका नहीं थी. असल में, कई दूसरी जानी-मानी हस्तियों की तरह मैंने भी होम शॉपिंग चैनल के कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल तौर पर एंडोर्स किया था, जिसके लिए मुझे मिलने वाला पेमेंट अभी भी बाकी है. मैं यह रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि हमने एक परिवार के तौर पर कंपनी को लगभग 20 करोड़ रुपये का लोन दिया है और वह रकम अभी तक वापस नहीं मिली है.

शिल्पा ने आगे कहा- मुझ पर क्रिमिनल लायबिलिटी डालने की शरारती कोशिश, खासकर लगभग नौ साल की बिना वजह देरी के बाद, कानूनी तौर पर गलत है और कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है. इन सब बातों के बावजूद, मेरा नाम बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है, जो परेशान करने वाला और गलत है. ऐसे बेबुनियाद आरोप न सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि एक महिला की गरिमा, ईमानदारी और इज्जत को भी पब्लिक में गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं.

गीता का श्लोक किया शेयर

जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है- 'जब अन्याय का विरोध करना आपका कर्तव्य हो, और आप ऐसा नहीं करते, तो यह खुद अधर्म है.' माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और मैं अपने अधिकारों और इज्जत की रक्षा के लिए उचित कानूनी कदम उठाऊंगी. मैं मीडिया से सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन तथ्यों पर ध्यान दें और तथ्यों की सच्चाई की पुष्टि करके जिम्मेदारी से रिपोर्ट करें.

