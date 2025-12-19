जहीर संग बेटी के अफेयर से अंजान थीं पूनम सिन्हा? मां की बात सुन सोनाक्षी बोली- 'झूठ मत बोलो'

सोनाक्षी सिन्हा ने तीन साल तक जहीर इकबाल से अपने रिश्ते को पैरेंट्स से छिपा कर रखा. हालांकि लंबे डेट के बाद कपल ने 23 जून 2024 को सिविल मैरिज की थी. शादी के बाद अक्सर दोनों एक साथ देखे जाते हैं. इन्हीं सब के बीच कपल फराह खान के यूट्यूब चैनल पर उनके लेटेस्ट व्लॉग में शामिल हुए. इस दौरान दोनों के साथ सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा भी मौजूद थीं.

बेटी के अफेयर से मां थी अनजान

बातचीत में कपल ने अपने रिश्ते को लेकर काफी कुछ शेयर किया. वहीं पूनम सिन्हा ने अपना रिएक्शन दिया. वीडियो में फराह ने पूनम सिन्हा से सवाल किया कि उन्हें दोनों के डेटिंग के बारे में कब पता चला. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें 5 साल तक पता ही नहीं चला कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. मां का जवाब सुनकर सोनाक्षी हंसने लगीं और कहा कि उन्हें पहले से पता था.

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

सोनाक्षी ने कहा -झूठ मत बोलो

पूनम ने बताया कि वे नॉर्दर्न लाइट्स गए थे, जहां जहीर ने सोनाक्षी को प्रपोज किया था. जब फराह ने कहा कि उससे पहले वे कई सालों से डेट कर रहे थे. इस पर पूनम ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था.

इस पर सोनाक्षी फिर हंसते हुए कहती हैं, 'मम्मी, कैमरे पर झूठ मत बोलो. सबसे पहले आपको बताया था, अपने पापा को नहीं बताया.' पूनम ने आगे कहा कि जब सोनाक्षी ज़हीर के लिए ट्रे ले जा रही थी और छोटे-मोटे काम कर रही थी, तभी उन्हें लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.

सात साल किया डेट

आपको याद दिला दें कि जहीर और सोनाक्षी ने एक दूसरे को सात साल तक डेट किया.इनकी पहली मुलाकात साल 2013 में सलमान खान की दबंग सक्सेस पार्टी में हुई थी. इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहे. लंबे डेट के बाद दोनों ने 2024 में मुंबई स्थित सोनाक्षी के घर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की. इस शादी में परिवार और करीबी दोस्तों ही शामिल हुए थे.