दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. धर्मेंद्र हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े इंसान रहे. स्टारडम मिलने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा. धर्मेंद्र के जाने से पूरी इंडस्ट्री सदमे में हैं. उनकी को-एक्टर रह चुकीं शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र को लेकर बात की है. शर्मिला ने बताया कि धर्मेंद्र बहुत अच्छे इंसान थे.

शर्मिला टैगोर ने बताया कैसे इंसान थे धर्मेंद्र

PTI से बातचीत में शर्मिला ने कहा, 'मैंने धर्मेंद्र में आखिर तक चेंज नहीं देखा. वो बेहद शानदार एक्टर थे. इसके अलावा पब्लिक और सेट पर लोगों के साथ बिहेवियर भी शानदार था. वो बहुत मिलनसार और कोऑपरेटिव इंसान थे. वो सभी लोगों से एक ही तरह से मिलते थे चाहे वो अमीर हो या गरीब. मैंने उन्हें बिना किसी झिझक के सड़क पर एक शख्स को लगे लगाते देखा था.'

आगे शर्मिला ने कहा, 'वो बहुत अलग इंसान थे. उन्होंने कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूलीं और वो इसके बारे में खुलकर बात करते थे. मैंने स्टारडम और पॉपुलैरिटी के बाद उनमें कोई चेंज नहीं देखा.'

जब शर्मिला के लिए धर्मेंद्र ने किया शूट

इसके अलावा शर्मिला ने बताया कि धर्मेंद्र बहुत मेहनती थी. एक बार धर्मेंद्र ने शर्मिला के लिए ज्यादा समय तक काम भी किया था. शर्मिला ने कहा, 'मैं मॉर्निंग में डबल शिफ्ट कर रही थी. मैं दूसरी फिल्म के लिए 7 से 2 शूट कर रही थी और फिर 2 से 10 शूट कर रही थी. मैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के लिए काम कर रही थी और हम गान शूट कर रहे थे और 10 बजे तक हम शूट खत्म नहीं कर पाए थे. तो डायरेक्टर ने मुझे अगले दिन आने के लिए कहा था.'

आगे शर्मिला ने कहा, 'मैंने 2 बजे तक दूसरी शूटिंग करने का प्लान बनाया था और फिर 4 बजे की फ्लाइट पकड़कर कोलकाता जाना था. मैंने धरम जी से रिक्वेस्ट की कि क्या वो गाना खत्म करने के लिए समय बढ़ा सकते हैं. तब तक 10 बज चुके थे... वो मान गए और हमने गाने की शूटिंग पूरी कर ली थी. वो पागलपन भरे दिन थे. हमने अगले दिन सुबह तक शूटिंग की. वो बीच-बीच में आराम कर रहे थे. धरम जी बहुत स्वीट थे. मैं उनका ये जेस्चर कभी नहीं भूल सकती. मुझे नहीं लगता कि कोई और ये करता. वो कहते थे 'रिंकू (शर्मिला का निक नेम) हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. लेकिन हमें सोने की जरुरत है.' धरम जी के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता था. मैं उनकी आभारी हूं.'