शाहरुख खान ने धर्मेंद्र को नम आंखों से दी विदाई, बोले- मेरे पिता समान थे, हमेशा अमर रहेंगे

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में है. धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. धर्मेंद्र के फैंस का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं फैमिली भी पूरी तरह टूट गई है. अब एक्टर शाहरुख खान ने धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है और उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया है. शाहरुख ने धर्मेंद्र के साथ एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में धर्मेंद्र शाहरुख के चेहरे पर हाथ रखकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

शाहरुख खान ने दिया ट्रिब्यूट

शाहरुख खान ने लिखा, 'रेस्ट इन पीस धरम जी. आप मेरे लिए फादर फिगर समान थे. मुझ पर आशीर्वाद और प्यार बरसाने के लिए थैंक्यू. ये न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि दुनियाभर के सिनेमा और फिल्म लवर के लिए एक बहुत बड़ा और कभी न पूरा होने वाला नुकसान है. आप अमर हैं और आपकी आत्मा आपकी फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी. आपसे हमेशा बहुत सारा प्यार.'

View this post on Instagram A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, करण जौहर, आशा पारेख जैसे एक्टर्स ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. सलमान खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गोविंदा, दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह श्मशान घाट पहुंचे थे. वहीं एक्ट्रेस काजोल को धर्मेंद्र के घर देखा गया था.

मालूम हो कि धर्मेंद्र काफी समय से बीमार थे. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. इसी वजह से उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. हॉस्पिटल में धर्मेंद्र का कुछ दिन तक इलाज चला. हालांकि, एक बार उनकी तबीयत गंभीर हो गई थी. लेकिन फिर धीरे-धीरे वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने लगे. बाद उनकी फैमिली उन्हें घर ले आई थी. घर से ही धर्मेंद्र का इलाज चला था. हालांकि, 24 नंवबर को धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए. धर्मेंद्र के जाने से पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई है. हेमा मालिनी को श्मशान घाट देखा गया. हेमा ने पैपराजी के सामने हाथ भी जोड़े