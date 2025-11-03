बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' से उनका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है. 'किंग' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में सुपरस्टार का जबरदस्त एक्शन और खूंखार अवतार देखने को मिला है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 'किंग' में शाहरुख खान विलेन अवतार में नजर आने वाले हैं. अब सुपरस्टार ने खुद फिल्म में अपने कैरेक्टर से पर्दा उठा दिया है.

अपने 60वें बर्थडे पर स्पेशल फैन मीट के दौरान शाहरुख खान ने 'किंग' में अपने रोल को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'मुझे लगता है, फिल्म के अंदर कुछ दिलचस्प नहीं है अगर हम नहीं करेंगे, तो वही शॉट्स के अंदर हीरो आएगा, दो गाने गाएगा, दो फाइट करेगा, चला जाएगा. तो, 'किंग' का जो किरदार है, बहुत ही दिलचस्प है. सिद्धार्थ और सुजॉय ने बहुत प्रेम से लिखा है.'

SRK talks about his role in KING and recalls how he's done grey characters in films like Darr, Anjaam and others while answering a FANs question about the seemingly villainous charcter of KING!👑❤️@iamsrk #KING #SRKDay #SRKDay2025 #ShahRukhKhan #SRK #KingKhan #Baadshah… pic.twitter.com/NInJZ4C232 — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 3, 2025

'एक दो साल में ही फिल्म होती है एक अच्छी बड़ी वाली'

शाहरुख खान ने 'किंग' में अपने किरदार को लेकर आगे कहा- 'उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं. खूनी है, लोगो को मार देता है और पूछता भी नहीं कितने थे कभी पूछे नहीं. अब मैं कोशिश यहीं कर रहा हूं यार, अब मैं, एक दो साल में ही फिल्म होती है एक अच्छी बड़ी वाली, क्योंकि मुझे भी पता है कि फिल्में बनाना अभी थोड़ा और मुश्किल हो गया है. तो हमें बहुत ध्यान से बनाना चाहिए, कि आप निराश न हों.'

'किंग' में अपने कैरेक्टर को बताया 'डार्क' और 'ग्रे'

किंग खान आगे कहते हैं- 'मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक विलेन है या नहीं... हां, वो एक बहुत ही डार्क कैरेक्टर है. एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर है, और मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होगा. बहुत जालिम है. तो ये जितनी भी लाइनें हैं इसके अंदर, मुझे लगता है कि कमोबेश ये उस किरदार को दर्शाती है, बताती है. तो हां मुझे उम्मीद है कि आप लोगो को बहुत पसंद आएगा. इसका मतलब ये है नहीं जो ये करता है वो आप भी करो.'

'ऐसा नहीं है कि लीड विलेन की भूमिका...'

शाहरुख खान ने फिर कहा- 'तो ऐसा नहीं है कि लीड विलेन की भूमिका निभा रहा हूं, या सिर्फ नेगेटिव रोल कर रहा हूं. ये रोल बड़ा अच्छा है और बहुत मजेदार है. मुझे लगता है सिड ने जैसी फिल्म की है, ये बहुत दिलचस्प और बड़े पैमाने पर है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कैरेक्टर को इंजॉय करेंगे.'