हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है'

'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है'

Shah Rukh Khan On Character In King: 'किंग' में शाहरुख खान के किरदार को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इस बीच खुद किंग खान ने अपने कैरेक्टर को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि उनका किरदार डार्क है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Nov 2025 11:00 PM (IST)
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' से उनका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है. 'किंग' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में सुपरस्टार का जबरदस्त एक्शन और खूंखार अवतार देखने को मिला है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 'किंग' में शाहरुख खान विलेन अवतार में नजर आने वाले हैं. अब सुपरस्टार ने खुद फिल्म में अपने कैरेक्टर से पर्दा उठा दिया है.

अपने 60वें बर्थडे पर स्पेशल फैन मीट के दौरान शाहरुख खान ने 'किंग' में अपने रोल को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'मुझे लगता है, फिल्म के अंदर कुछ दिलचस्प नहीं है अगर हम नहीं करेंगे, तो वही शॉट्स के अंदर हीरो आएगा, दो गाने गाएगा, दो फाइट करेगा, चला जाएगा. तो, 'किंग' का जो किरदार है, बहुत ही दिलचस्प है. सिद्धार्थ और सुजॉय ने बहुत प्रेम से लिखा है.'

'एक दो साल में ही फिल्म होती है एक अच्छी बड़ी वाली'
शाहरुख खान ने 'किंग' में अपने किरदार को लेकर आगे कहा- 'उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं. खूनी है, लोगो को मार देता है और पूछता भी नहीं कितने थे कभी पूछे नहीं. अब मैं कोशिश यहीं कर रहा हूं यार, अब मैं, एक दो साल में ही फिल्म होती है एक अच्छी बड़ी वाली, क्योंकि मुझे भी पता है कि फिल्में बनाना अभी थोड़ा और मुश्किल हो गया है. तो हमें बहुत ध्यान से बनाना चाहिए, कि आप निराश न हों.'

'किंग' में अपने कैरेक्टर को बताया 'डार्क' और 'ग्रे'
किंग खान आगे कहते हैं- 'मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक विलेन है या नहीं... हां, वो एक बहुत ही डार्क कैरेक्टर है. एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर है, और मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होगा. बहुत जालिम है. तो ये जितनी भी लाइनें हैं इसके अंदर, मुझे लगता है कि कमोबेश ये उस किरदार को दर्शाती है, बताती है. तो हां मुझे उम्मीद है कि आप लोगो को बहुत पसंद आएगा.  इसका मतलब ये है नहीं जो ये करता है वो आप भी करो.'

किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है

'ऐसा नहीं है कि लीड विलेन की भूमिका...'
शाहरुख खान ने फिर कहा- 'तो ऐसा नहीं है कि लीड विलेन की भूमिका निभा रहा हूं, या सिर्फ नेगेटिव रोल कर रहा हूं. ये रोल बड़ा अच्छा है और बहुत मजेदार है.  मुझे लगता है सिड ने जैसी फिल्म की है, ये बहुत दिलचस्प और बड़े पैमाने पर है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कैरेक्टर को इंजॉय करेंगे.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
King Suhana Khan Siddharth Anand Shah Rukh Khan
