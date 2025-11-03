सिनेमाघरों में इन दिनों 10 से ज्यादा फिल्में थिएटर्स में हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई फिल्में पर्दे पर लगी हैं और हर रोज अच्छा कलेक्शन कर रही है. वीकेंड के साथ-साथ कई फिल्में वीक डेज में भी शानदार कमाई कर रही है. 'बाहुबली: द एपिक' पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थी, लेकिन मंडे को मलयालम फिल्म ने बाजी मार ली है और प्रभास की फिल्म को मात दे दी है.

'बाहुबली: द एपिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'बाहुबली: द एपिक' ने पहले दिन 9.65 करोड़ और दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपए कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म ने 6.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 'बाहुबली: द एपिक' के चौथे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं. अब तक (रात 9 बजे तक) फिल्म ने 1.05 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

मलयालम फिल्म 'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. 31 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.7 करोड़ रुपए से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 5.7 करोड़ और तीसरे दिन 6.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब चौथे दिन 'डाइस इरा' ने अब तक (रात 9 बजे तक) 1.96 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. ये कलेक्शन 'बाहुबली: द एपिक', 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' समेत पर्दे पर लगी सभी फिल्मों से ज्यादा है.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 14वें दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' से भी ज्यादा कमाई की है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने पहले हफ्ते 52.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. 'एक दीवाने की दीवानियत' का 13 दिनों का कुल कलेक्शन 86.1 करोड़ रुपए रहा. वहीं अब 14वें दिन फिल्म अब तक (रात 9 बजे तक) 1.07 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.

'थामा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14

'थामा' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से शानदार कलेक्शन कर रही है. 13 दिनों में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने 135.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था. अब 'थामा' ने 14वें दिन भी अब तक (रात 9 बजे तक) 0.88 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32

'कांतारा- चैप्टर 1' ने 31 दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 610.08 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. अब 32वें दिन भी ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने अब तक 6 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है.

'द ताज स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमा रही है. फिल्म ने पहले दिन 1.5 करोड़, दूसरे दिन 3.10 करोड़ और तीसरे दिन 4.05 करोड़ रुपए कमाए थे. अब 'द ताज स्टोरी' ने चौथे दिन अब तक (रात 9 बजे तक) 54 लाख रुपए कमा लिए हैं.

'मास जथारा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

'मास जथारा' 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. रवि तेजा की फिल्म ने तीन दिन में भारत में 10.45 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी. अब चौथे दिन भी फिल्म अब तक 79 लाख रुपए का बिजनेस कर चुकी है.

'आर्यन' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

इतनी सारी फिल्मों के साथ क्लैश के बावजूद 'आर्यन' बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमा रही है. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसने तीन दिनों में 4.6 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं अब चौथे दिन अब तक (रात 9 बजे तक) 30 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है.

'बायसन कालमादन' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

'बायसन कालमादन' ने 17 दिनों में 44.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 18वें दिन भी फिल्म ने अब तक 20 लाख रुपए की कमाई कर ली है.