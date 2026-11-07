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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहिंदी के साथ तेलुगु में भी रिलीज होगी 'किंग'? शाहरुख खान की फिल्म पर आया अपडेट

हिंदी के साथ तेलुगु में भी रिलीज होगी 'किंग'? शाहरुख खान की फिल्म पर आया अपडेट

शाहरुख खान की 'किंग' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म का तेलुगु स्टैंडी सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये फिल्म हिंदी के साथ तेलुगु में भी रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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बॉलीवुड के किंग खान यानी  शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. करीब 3 साल बाद वो इस फिल्म के जरिए साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की तैयारी में हैं. 

सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही ये एक्शन ड्रामा फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है और अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. 

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क्या तेलुगु में भी रिलीज होगी 'किंग'?
हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म का गाना 'तू मिल जाए' लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर 'किंग' का एक तेलुगु स्टैंडी सामने आया है. इसके बाद फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शाहरुख खान की ये फिल्म तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी.

हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक तेलुगु वर्जन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन सिनेमाघरों में तेलुगु भाषा में लिखे स्टैंडी पहुंचने के बाद फिल्म के तेलुगु में रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है.

 
 
 
 
 
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इससे पहले शाहरुख खान की फिल्में 'जवान' और 'पठान' तेलुगु में भी रिलीज हुई थीं, जबकि 'डंकी' को तेलुगु में रिलीज नहीं किया गया था.

कब रिलीज होगी 'किंग'?
'किंग' की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम किरदारों में नजर आएंगे. वहीं, करीना कपूर एक खास गाने में दिखाई देंगी. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

हिंदी के साथ तेलुगु में भी रिलीज होगी 'किंग'? शाहरुख खान की फिल्म पर आया अपडेट

इससे पहले  शाहरुख खान को साल 2023 में आई फिल्म डंकी में देखा गया था. अब उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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