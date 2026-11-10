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सूर्या की 'सीन' ने 'बिगिल' को पछाड़ा, नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर बनाया ये रिकॉर्ड

'सीन' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्त कमाई की है. आइए जानते हैं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Nov 2026 05:55 PM (IST)
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सूर्या की फिल्म 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है.  करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड संस' के बाद अब 'सीन' धमाका कर रही है. जीतू माधवन ने फिल्म को डायरेक्ट किया. फिल्म 6 नवंबर को रिलीज हुई. 

सैकनिल्क के मुताबिक, 'सीन' ने चौथे दिन 21.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने 24.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं फिल्म को 65.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं 5,801 शोज मिले. फिल्म ने तमिल भाषा में 17.90 करोड़ और तेलुगू भाषा 3.50 करोड़ कमाई की. फिल्म कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) में पहले सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आ गई है. फिल्म ने 'बिगिल' को पीछे छोड़ दिया है. 

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दुनियाभर में फिल्म का धमाका

फिल्म ने टोटल 84.55 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 19.15 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दूसरे दिन 20.35 करोड़ किया. तीसरे दिन फिल्म ने 23.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 149.55 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है.

ये नॉर्थ अमेरिका में सूर्या की चौथी ऐसी फिल्म बन गई है जिसने मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. वहीं फिल्म ने रविवार को एक और रिकॉर्ड बनाया. फिल्म के तमिल वर्जन से सिर्फ तीन दिनों में 50 करोड़ नेट कमाई कर ली. फिल्म ने तीन दिन 52.15 करोड़ नेट का कलेक्शन किया. फिल्म ने 2026 में आई सूर्या की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करुप्पु' के पेस के बराबर है. 'विश्वनाथ एंड संस' को ये आंकड़ा कमाने के लिए 9 दिन लग गए थे.

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फिल्म में सूर्या डीएसपी इनबराज के रोल में हैं. वहीं नाजरिया नाजिम फीमेल लीड के रोल में हैं. उनके कैरेक्टर का नाम माया था. वहीं नस्लेन के. गफूर, लाल और आनंदराज भी नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक सुशिन श्याम ने दिया है. वहीं ज्योतिका और सूर्या ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 29 मिनट है. फिल्म को UA16+ सर्टिफिकेट मिला है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 10 Nov 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
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