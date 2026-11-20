'ड्यून पार्ट 3' इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक मानी जा रही है. फिल्म में टिमोथी शैलमे, जेंडाया, जेसन मोमोआ, रॉबर्ट पैटिनसन और फ्लोरेंस पुघ जैसे सितारे नजर आने वाले हैं.

फैंस लंबे समय से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. अब फिल्म की टिकटों की बिक्री को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

20 नवंबर से शुरू होगी 'ड्यून पार्ट 3' की एडवांस बुकिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'ड्यून पार्ट 3' की एडवांस बुकिंग भारत में शुक्रवार यानी 20 नवंबर से शुरू होने वाली है.

फिल्म की रिलीज से करीब एक महीने पहले टिकटों की बिक्री शुरू होगी.

इसके अलावा मेकर्स रिलीज से पहले प्रीमियम फॉर्मेट में पेड प्रीव्यू भी आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, ये प्रीव्यू चुनिंदा लोकेशन पर ही रखे जाएंगे.

भारत में 'ड्यून' फ्रेंचाइजी की अच्छी फैन फॉलोइंग है, खासकर IMAX और प्रीमियम फॉर्मेट में फिल्म देखने वाले दर्शकों के बीच.

ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि बुकिंग खुलते ही फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है.

वहीं, चुनिंदा शहरों में होने वाले पेड प्रीव्यू से भी फिल्म को रिलीज से पहले दर्शकों के बीच चर्चा मिलने की उम्मीद है.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' से होगा 'ड्यून पार्ट 3' का बॉक्स ऑफिस क्लैश

डेनिस विलेन्यूवे के निर्देशन में बनी 'ड्यून पार्ट 3' का बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से मुकाबला होने वाला है. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' भारत में 'ड्यून पार्ट 3' से एक दिन पहले रिलीज होगी. इसकी एडवांस बुकिंग भारत में पहले ही रिकॉर्ड शुरुआत कर चुकी है. ऐसे में अब सभी की नजरें 'ड्यून पार्ट 3' की एडवांस बुकिंग पर टिकी हैं.

'ड्यून पार्ट 1' और 'ड्यून पार्ट 2' को क्रिटिक्स की तारीफ मिलने के साथ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी सफलता मिली थी. अब इसका तीसरा पार्ट इस पॉपुलर साइंस-फिक्शन ट्रिलॉजी का आखिरी हिस्सा होगा. फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में 20 नवंबर से भारत में शुरू होने वाली एडवांस बुकिंग में भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

कब रिलीज होगी 'ड्यून पार्ट 3'

डेनिस विलन्यूव के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ड्यून पार्ट 3' भारत में 18 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.