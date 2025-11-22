हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें

Smriti Mandhana Mehandi Photos: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं. आज कपल की मेहंदी सेरेमनी है जिसकी इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पप वायरल हो रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 22 Nov 2025 07:35 PM (IST)
बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की रस्में जोरो-शोरों से चल रही हैं. आज कपल की मेहंदी सेरमनी है जिसमें कई एक्टर्स और फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई हैं. मेहंदी सेरमनी से कपल की रोमांटिक फोटो भी सामने आई है.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 22 Nov 2025 07:21 PM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

