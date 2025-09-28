शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई हुई. दे कॉल हिम ओजी ने धमाका कर दिया. वहीं जॉली एलएलबी 3 ने भी अच्छा कलेक्शन किया. होमबाउंड को खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. आइए जानते हैं किस फिल्म ने शनिवार को बाजी मारी.

दे कॉल हिम ओजी

Sacnilk के मुताबिक, दे कॉल हिम ओजी ने तीसरे दिन यानि शनिवार को 18.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 122 करोड़ हो गया है. इस फिल्म में पन कल्याण और इमरान हाशमी ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. फिल्म ने पेड़ प्रिव्यू से 21 करोड़, पहले दिन 63.75 करोड़, दूसरे दिन 18.75 करोड़ का कलेक्शन किया. इमरान और पवन की इस फिल्म ने शनिवार को कलेक्शन के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया.

जॉली एलएलबी 3

जॉली एलएलबी 3 की बात करें तो फिल्म ने दूसरे शनिवार को 6.25 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 84 करोड़ हो गया है. फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, गजराज राव जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

होमबाउंड

जाह्नवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड को इंडिया की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के लिए सिलेक्ट किया गया है. फिल्म की खूब तारीफ हुई और रिव्यू भी पॉजिटिव मिले. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पीछे रह गई है. फिल्म ने शनिवार को 50 लाख का बिजनेस किया. वहीं शुक्रवार को फिल्म ने 30 लाख कमाए थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन 50 लाख हो गया है.

मिराय

वहीं मिराय ने शनिवार को 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. तेजा सज्जा की इस फिल्म को बहुत पंसद किया गया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 86.55 करोड़ का कलेक्शन किया है.

लोकाह चैप्टर: 1

वहीं कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोकाह चैप्टर 1 की बात करें तो शनिवार को फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. फिल्म ने 1.60 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को थिएटर में 31 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 144.50 करोड़ हो गया है. जल्द ही फिल्म 150 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी.