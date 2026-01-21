हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Raja Saab BO Day 12: 'द राजा साब' का गेम हुआ ओवर! रिलीज के 12वें दिन ही लाखों में सिमट गई कमाई

The Raja Saab BO Day 12: ‘द राजा साब’ का गेम हुआ ओवर! रिलीज के 12वें दिन ही लाखों में सिमट गई कमाई

The Raja Saab BO Day 12: प्रभास स्टारर ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर अब अंतिम सांसे गिन रही है. इसकी वजह ये है कि रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म की कमाई लाखों में सिमट गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

प्रभास स्टारर ‘द राजा साब’ को सिनेमाघरों में आए अभी दो हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस फिल्म का सफर अब बॉक्स ऑफिस पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. संक्रांति पर रिलीज होने के बावजूद, इस तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म की कमाई दिन-ब-दिन गिरती जा रही है. यहां तक कि अब एक करोड़ कमाना भी इसके लिए मुश्किल हो गया है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

राजा साब’ ने 12वें दिन कितन की कमाई?
‘द राजा साब’ यूं तो साल की मच अवेटेड फिल्म थी लेकिन रिलीज के पहले दिन के बाद ही इसकी किस्मत तय हो गई थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने वाली है. दरअसल इसने ओपनिंग तो ठीक कर ली थी लेकिन फिर क्रिटिक्स के निगेटिव रिव्यू ने इसकी छिछालेदार कर दी और फिर क्या था दर्शकों ने भी इसे भाव नहीं दिया. फिल्म की कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन को इस फिल्म के पीटने की वजह बताया जा रहा है. शॉकिंग बात ये है कि रिलीज के 12 दिन बाद भी ये भारी भरकम बजट में बनी फिल्म 150 करोड़ भी नही कमा पाई है. अब रिलीज के 12वें दिन ही ये फिल्म लाखों में सिमट गई है.  

  • इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ कमाए थे. वहीं 8वें दिन इसने 3.5 करोड़, 9वें दिन 3 करोड़, 10वें दिन 2.6 करोड़ और 11वें दिन 1.35 करड़ कमाए थे.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द राजा साब’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को मबद 73 लाख का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘द राजा साब’ की 12 दिनों की कुल कमाई अब 141.43 करोड़ रुपये हो गई है.

12 दिन में कितना फीसदी वसूला बजट  
मारुती निर्देशित ‘द राजा साब’ का बजट 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. वहीं रिलीज के 12 दिनों में निर्माताओं ने अब तक एस्टीमेटेड इनवेस्टमेंट का 35% ही वसूल किया है. ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है जिसने मेकर्स को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है.

'द राजा साब' का गेम हुआ ओवर?
तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म प्रभास के लिए सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक साबित हुई है. 'द राजा साहब' प्रभास की दूसरी सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है. हैरानी की बात ये है कि मंगलवार को छूट के बाद भी ये कमाई नहीं कर पाई और लाखों में सिमट गई. बॉक्स ऑफिस पर इसकी निराशाजनक रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि मारुति की यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से हट जाएगी.

 

Published at : 21 Jan 2026 06:49 AM (IST)
