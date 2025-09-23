हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बच्चों को वो वीडियो नहीं दिखाऊंगी', क्या स्टेज पर डांस करने का सपना चौधरी को हो रहा है पछतावा? कही ये बात

Sapna Choudhary Video: सपना चौधरी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें हरियाणवी डांसर कहती दिखी कि वो अपने बच्चों को उनके पुराने डांस वीडियो नहीं दिखाएगी. जानिए क्या है वजह

By : सखी चौधरी | Updated at : 23 Sep 2025 06:17 PM (IST)


हरियाणवी इंडस्ट्री की फेमस डांसर और सिंगर सपना चौधरी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. सपना की लाइफ पर ‘मैडम सपना’ फिल्म बन रही है. इसको लेकर एक्ट्रेस कई इंटरव्यूज भी दे रही हैं. वहीं हालिया इंटरव्यू में सपना ने अपने डांस शोज पर बात की. उन्होंने कहा, ‘वो बच्चों को अपने पुराने डांस वीडियो कभी नहीं दिखाएगी.’

बच्चों को अपने डांस वीडियो नहीं दिखाना चाहती सपना

दरअसल सपना चौधरी हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची थी. जिसका एक वीडियो सपा के इंस्टा फैन पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में सपना अपने पुराने जांस वीडियोज पर बात करती दिखी. एक्ट्रेस बोलीं, ‘मैं अपने बच्चों को पिछले डांस के वीडियो नहीं दिखा सकती. क्योंकि तब मैं बहुत एनर्जी से डांस करती थी. उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता होता कि डांस स्पेट की लिमिट क्या होती है. लेकिन अब मैंने लिमिट तय करना सीख लिया है.’

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अब मेरे शोज में बच्चे और महिलाएं भी आती हैं

सपना ने कहा, ‘मैं अगर किसी स्टेप को ओवर करूंगी तो वो स्क्रीन पर बहुत गंदा दिखेगा. है, लेकिन उसी स्टेप को आज मैं लिमिट में करती हू्ं तो बहुत प्यारा आता है. अब मैं भी तो इंसान हू. गलतियां करूंगी तब ही तो सीखूंगी. अब मैंने अपने शोज को बदल दिया है. पहले उसमें सिर्फ आदमी आते थे, लेकिन अब उसमें बच्चे और महिलाएं भी आती हैं.’

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



बिग बॉस’ से मिली पहचान

बता दें कि सपना चौधरी एक हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस हैं. जिन्हें ‘बिग बॉस’ के जरिए पूरे देश में पहचान मिली. आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं बॉलीवुड और यूपी-बिहार में भी सपना के नाम का डंका बजता है. अब एक्ट्रेस की लाइफ पर फिल्म भी बन रही है. जिसमें उनके स्ट्रगल को करीब से दिखाया गया है. सपना ने हरियाणवी एक्टर वीर साहू से शादी की है. वो दो बेटों की मां हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 23 Sep 2025 06:13 PM (IST)
Embed widget