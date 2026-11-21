रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' से बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा धमाका किया था. इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. साल 2025 में इसका पहला पार्ट आया और साल 2026 में इसके दूसरे पार्ट ने दस्तक दी. दोनों ही टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर निकली. जबकि अब इसके तीसरे पार्ट को लेकर चर्चा तेज हो चली है. दरअसल हाल ही में धुरंधर अभिनेता राकेश बेदी 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में पहुंचे थे, इस दौरान उनसे धुरंधर के अगले पार्ट को लेकर सवाल किया गया. आइए जानते हैं कि इस पर राकेश बेदी ने क्या जवाब दिया?

57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोवा में भारतीय पैनोरमा 2026 का शुभारंभ हो चुका है और इस दौरान जूरी मेंबर्स को भी सम्मानित किया गया. 'इंडियन पैनोरमा' की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में धुरंधर की स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस मौके पर राकेश बेदी भी शामिल हुए, जिन्होंने फिल्म में जमील जमाली का दमदार किरदार निभाया था.

'धुरंधर' के थ्रीक्वल के सवाल पर क्या बोले राकेश बेदी?

राकेश बेदी ने धुरंधर से 'इंडियन पैनोरमा' की ओपनिंग पर खुशी जताई और इसे सम्मान की बात बताया. उन्हने कहा, 'मैं यहां आकर गर्म महसूस कर रहा हूं.' इसके आगे अभिनेता से पूछा गया था, 'दो पार्ट्स आ चुके हैं. क्या दर्शक उम्मीद लगा रहे हैं तीसरे पार्ट के लिए? इस पर राकेश ने कहा, 'ये बेहद गुप्त सीक्रेट है.'

“Bacha hai tu mera!” 👀🔥 Rakesh Bedi turns up the excitement around the much-awaited release of Dhurandhar 3, keeping details under wraps and calling it a closely guarded secret when asked about it at #IFFI2026 in Goa! Watch the fun exchange at the screening of Dhurandhar as opening feature film of Indian Panorama! 🎥 #IFFI #IFFI57 #StoriesWithoutBorders — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 21, 2026

'धुरंधर' के दोनों पार्ट ने कमाए थे 3100 करोड़ रुपये

रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी और आर माधवन जैसे सितारों से सजी धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक इसने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरा पार्ट तो पहले पार्ट से भी काफी आगे रहा.

धुरंधर की रिलीज के साढ़े तीन महीने के भीतर ही इसका दूसरा पार्ट धुरंधर 2 भी आ गया था. इसने बॉक्स ऑफिस पर ढेरों रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे. मार्च 2026 में रिलीज हुई इस मूवी ने भारत में 1149 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया जो किसी बॉलीवुड फिल्म की भारत में सबसे ज्यादा कमाई है. वहीं दुनियार में इसने 1852 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया. ये भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. दोनों पार्ट की टोटल कमाई 3100 करोड़ रुपये से ऊपर रही.