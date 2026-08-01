IFFJK 2026: फिल्म सबमिशन की आखिरी तारीख बढ़ी, चार दिन तक चलेगा फेस्टिवल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIFFJK 2026: फिल्म सबमिशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 1 अगस्त रात 12 बजे तक कर सकते हैं एंट्री

IFFJK 2026: फिल्म सबमिशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 1 अगस्त रात 12 बजे तक कर सकते हैं एंट्री

जम्मू-कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFJK) 2026 के लिए फिल्म सबमिशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. अब फिल्म निर्माता 1 अगस्त की रात 12 बजे तक अपनी एंट्री भेज सकते हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 01 Aug 2026 08:04 AM (IST)
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जम्मू और कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFJK) 2026 को लेकर दुनिया भर के सिनेमा जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म निर्माताओं को अपनी एंट्री दर्ज कराने के लिए एक और मौका देते हुए आयोजकों ने फिल्म सबमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 1 अगस्त की रात 12 बजे तक कर दी गई है.

50 देशों से 900 से ज्यादा फिल्मों की एंट्री
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) की ओर से आयोजित किया जा रहा ये फिल्म फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर 2026 तक जम्मू-कश्मीर में आयोजित होगा. फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही इसे देश और विदेश से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब तक करीब 50 देशों से 900 से ज्यादा फिल्मों की एंट्री आ चुकी है. इससे साफ है कि दुनियाभर के फिल्म निर्माता इस फेस्टिवल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. साथ ही, जम्मू-कश्मीर भी धीरे-धीरे फिल्म निर्माण और नए फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है.

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चार दिनों तक चलेगा ये फेस्टिवल
चार दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ मास्टरक्लास, बातचीत के सेशन, पैनल डिस्कशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. इसमें फिल्म निर्माता, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, छात्र और सिनेमा प्रेमी शामिल होंगे. ये फेस्टिवल उन्हें एक-दूसरे से मिलने, अपने अनुभव शेयर करने और साथ मिलकर काम करने के नए मौके भी देगा.

दुनिया तक पहुंचेगी कश्मीर की संस्कृति
इस फेस्टिवल का मकसद सिनेमा के जरिए जम्मू-कश्मीर की संस्कृति और विरासत को दुनिया तक पहुंचाना है. इसके अलावा, दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा. इससे अलग-अलग देशों के फिल्म निर्माताओं को एक-दूसरे के काम को जानने और सिनेमा जगत में नए विचारों को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा.

17 जुलाई को हुई थी कर्टन रेजर सेरेमनी
आयोजकों के मुताबिक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए कई तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है. इससे पहले 17 जुलाई 2026 को फेस्टिवल की कर्टन रेजर सेरेमनी आयोजित की गई थी. इस दौरान देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, प्रोड्यूसर्स और सिनेमा प्रेमियों को इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था.

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Published at : 01 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir IFFJK 2026
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