IFFJK 2026: फिल्म सबमिशन की आखिरी तारीख बढ़ी, चार दिन तक चलेगा फेस्टिवल

जम्मू और कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFJK) 2026 को लेकर दुनिया भर के सिनेमा जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म निर्माताओं को अपनी एंट्री दर्ज कराने के लिए एक और मौका देते हुए आयोजकों ने फिल्म सबमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 1 अगस्त की रात 12 बजे तक कर दी गई है.

50 देशों से 900 से ज्यादा फिल्मों की एंट्री

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) की ओर से आयोजित किया जा रहा ये फिल्म फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर 2026 तक जम्मू-कश्मीर में आयोजित होगा. फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही इसे देश और विदेश से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब तक करीब 50 देशों से 900 से ज्यादा फिल्मों की एंट्री आ चुकी है. इससे साफ है कि दुनियाभर के फिल्म निर्माता इस फेस्टिवल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. साथ ही, जम्मू-कश्मीर भी धीरे-धीरे फिल्म निर्माण और नए फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है.