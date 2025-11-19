हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जब शिल्पा शिरोडकर ने छोड़ी फिल्म और बनीं हेयरड्रेसर, ऐसी रही है करियर जर्नी

जब शिल्पा शिरोडकर ने छोड़ी फिल्म और बनीं हेयरड्रेसर, ऐसी रही है करियर जर्नी

Shilpa Shirodkar Career: शिल्पा शिरोडकर बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेसेस की से एक हैं. कई जबरदस्त फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ और बतौर हेयरड्रेसर काम करने लगीं. जानें कैसा रहा करियर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Shilpa Shirodkar Career: शिल्पा शिरोडकर बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेसेस की से एक हैं. कई जबरदस्त फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ और बतौर हेयरड्रेसर काम करने लगीं. जानें कैसा रहा करियर

शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की हिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अपने करियर में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन करियर के पीक पर ही उन्होंने शादी कर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया. जानें कैसा रहा करियर.

90 के जमाने में शिल्पा शिरोडकर बॉलीवुड में अपने एक्टिंग स्किल्स का जलवा बिखेर खूब नाम कमा चुकी हैं. 19 नवंबर को एक्ट्रेस अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर हम हसीना के करियर के बारे में कई दिलचस्प बातें बताएंगे.
90 के जमाने में शिल्पा शिरोडकर बॉलीवुड में अपने एक्टिंग स्किल्स का जलवा बिखेर खूब नाम कमा चुकी हैं. 19 नवंबर को एक्ट्रेस अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर हम हसीना के करियर के बारे में कई दिलचस्प बातें बताएंगे.
1989 में उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और फिल्म भ्रष्ट्राचार से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी समेत कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. लेकिन अपने करियर के पीक में ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया.
1989 में उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और फिल्म भ्रष्ट्राचार से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी समेत कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. लेकिन अपने करियर के पीक में ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया.
2000 में उन्होंने बैंकर अपरेश रंजीत संग सात फेरे लिए और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. शादी के पहले एक्ट्रेस नीदरलैंड फिर न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गईं. एक्ट्रेस ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति एक बैंकर और डबल एमबीए हैं.
2000 में उन्होंने बैंकर अपरेश रंजीत संग सात फेरे लिए और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. शादी के पहले एक्ट्रेस नीदरलैंड फिर न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गईं. एक्ट्रेस ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति एक बैंकर और डबल एमबीए हैं.
पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें ब्रेक लेने का कोई अफसोस नहीं. शादी करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई और भारत छोड़ने के फैसले से भी उन्हें अब कोई पछतावा नहीं होता. एक्ट्रेस ने कहा कि न्यूजीलैंड जा कर उन्होंने हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करने का सोचा.
पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें ब्रेक लेने का कोई अफसोस नहीं. शादी करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई और भारत छोड़ने के फैसले से भी उन्हें अब कोई पछतावा नहीं होता. एक्ट्रेस ने कहा कि न्यूजीलैंड जा कर उन्होंने हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करने का सोचा.
न्यूजीलैंड जा कर खुद को बीजी रखने के लिए उन्होंने बतौर हेयर ड्रेसर अपने करियर की शुरुआत फिर से की. अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि शादी के बाद उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और इस बात से लोग खुश भी थे.
न्यूजीलैंड जा कर खुद को बीजी रखने के लिए उन्होंने बतौर हेयर ड्रेसर अपने करियर की शुरुआत फिर से की. अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि शादी के बाद उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और इस बात से लोग खुश भी थे.
शिल्पा शिरोडकर ने ये भी शेयर किया कि उनके पति काफी क्वालीफाइड हैं और जबकि वो 10वीं फेल हैं. जब उन्होंने अपने पति को रिज्यूम बनाने की बात कही तो CV में SSC फेल लिखने को कहा था.
शिल्पा शिरोडकर ने ये भी शेयर किया कि उनके पति काफी क्वालीफाइड हैं और जबकि वो 10वीं फेल हैं. जब उन्होंने अपने पति को रिज्यूम बनाने की बात कही तो CV में SSC फेल लिखने को कहा था.
शिल्पा शिरोडकर ने 'गोपी किशन', 'आंखें', 'खुदा गवाह' और हम जैसे कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए हैं. 90 के जमाने में टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल थीं. शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ उन्हें कई सालों बाद अपनी वापसी की. सलमान खान के शो बिग बॉस 18 से उन्होंने अपना कमबैक किया और कई सीरियल्स में भी नजर आईं . हाल ही में उन्हें सोनाक्षी सिन्हा के साथ 'जटाधारा' में देखा गया.
शिल्पा शिरोडकर ने 'गोपी किशन', 'आंखें', 'खुदा गवाह' और हम जैसे कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए हैं. 90 के जमाने में टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल थीं. शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ उन्हें कई सालों बाद अपनी वापसी की. सलमान खान के शो बिग बॉस 18 से उन्होंने अपना कमबैक किया और कई सीरियल्स में भी नजर आईं . हाल ही में उन्हें सोनाक्षी सिन्हा के साथ 'जटाधारा' में देखा गया.
Published at : 19 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Shilpa Shirodkar Jatadhara

Embed widget