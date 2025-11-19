जब शिल्पा शिरोडकर ने छोड़ी फिल्म और बनीं हेयरड्रेसर, ऐसी रही है करियर जर्नी

शिल्पा शिरोडकर ने 'गोपी किशन', 'आंखें', 'खुदा गवाह' और हम जैसे कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए हैं. 90 के जमाने में टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल थीं. शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ उन्हें कई सालों बाद अपनी वापसी की. सलमान खान के शो बिग बॉस 18 से उन्होंने अपना कमबैक किया और कई सीरियल्स में भी नजर आईं . हाल ही में उन्हें सोनाक्षी सिन्हा के साथ 'जटाधारा' में देखा गया.