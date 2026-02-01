हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बैटल ऑफ गलवान' एक्टर सलमान खान ने फैन से मिलाया हाथ, वीडियो हुआ वायरल

'बैटल ऑफ गलवान' एक्टर सलमान खान ने फैन से मिलाया हाथ, वीडियो हुआ वायरल

Salman Khan Viral Video: सलमान खान हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में एक फीमेल फैन से हाथ मिलाने के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. सलमान के फैंस के लिए ये बड़ी बात है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 02:49 PM (IST)
सलमान खान उन एक्टर्स में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. हाल ही में वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं. दरअसल, एक पब्लिक इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलमान एक फीमेल फैन से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सलमान कैजुअल कपड़ों में इवेंट में एंट्री लेते दिखते हैं. तभी उनकी नजर एक फैन पर पड़ती है जो जोर-जोर से उनका नाम चिल्ला रही होती है. सलमान उसे बुलाते हैं और हाथ मिलाते हैं. बस फिर क्या था ये प्यारा सा पल फैंस को दिल जीत गया.

फैंस ने जमकर की तारीफ
इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग सलमान की तारीफ करने लगे. फैंस का कहना है कि सलमान चाहे जितने बड़े स्टार हों लेकिन अपने फैंस के लिए हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं. उनका ये छोटा सा जेस्चर एक बार फिर दिखाता है कि वो क्यों इतने लोगों के दिलों पर राज करते हैं.

 
 
 
 
 
सलमान-कैटरीना का पुराना किस्सा फिर चर्चा में
इसी बीच सलमान खान और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी फिर सामने आया है. ऑलिव बार एंड किचन के फाउंडर एडी सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सलमान ने एक बार नाराज कैटरीना को अपने अंदाज से मनाया था. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई थी. कैटरीना बाहर अपनी टेबल पर बैठी थीं और सलमान बार पर अपने भाइयों के साथ थे. जैसे-जैसे रात आगे बढ़ी सलमान ने मुंह में गुलाब पकड़ा और कैटरीना की टेबल के पास डांस करने लगे. ये देखकर कैटरीना हंस पड़ीं और लड़ाई वहीं खत्म हो गई. एडी सिंह के मुताबिक, ये पल बेहद प्यारा और यादगार था.

फिल्मों से शुरू हुई नजदीकियां
सलमान और कैटरीना की नजदीकियां फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के दौरान बढ़ीं. उस वक्त कैटरीना बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं जबकि सलमान पहले से ही बड़े स्टार थे. दोनों की साथ में मौजूदगी ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग और लगातार साथ काम करने की वजह से मीडिया में उनकी जोड़ी खूब चर्चा में रही थी. ये भी माना जाता है कि सलमान ने कैटरीना को करियर के शुरुआती दौर में काफी सपोर्ट किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था. कैटरीना और सलमान ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी रिएक्ट नहीं किया था.

वर्कफ्रंट पर व्यस्त हैं सलमान खान
काम की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में बिजी हैं, जिसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें चित्रांगदा सिंह अहम रोल में नजर आएंगी. फिल्म का पहला गाना मातृभूमि हाल ही में रिलीज हुआ है जिसमें सलमान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की पैचवर्क शूटिंग चल रही है और कुछ नए एक्शन सीन्स भी जोड़े जा रहे हैं. बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

Published at : 01 Feb 2026 02:49 PM (IST)
Chitrangada Singh SALMAN KHAN Battle Of Galwan
