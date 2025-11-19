14 साल की उम्र में ऐसी दिखती थीं प्रियंका चोपड़ा, रेयर फोटो में पहचान पाना भी है मुश्किल

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा किसी न किसी कारण से अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' टीजर रिलीज हुआ. इस फिल्म में वो महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. इस इवेंट से 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा का लुक भी वायरल हो गया था. वो व्हाइट लहंगे में नजर आई थी. अब प्रियंका का एक फोटो वायरल हो रही है.

प्रियंका की रेयर फोटो वायरल

इस फोटो में प्रियंका को पहचान पाना भी मुश्किल है. ये फोटो तब की है जब वो 14 साल की थीं. फोटो में प्रियंका चोपड़ा को पढ़ते हुए देखा जा सकता है. उनके हाथ में पेन है. प्रियंका ने बालों को बांधा हुआ है और थोड़े से बाहर आगे उनके माथे पर आ रहे हैं. प्रियंका ने ब्लैक टैंक टॉप और व्हाइट जैकेट पहनी है. इसी के साथ उन्होंने चेन-पेंडेंट भी पहना हुआ है. ये फोटो प्रियंका के स्कूल के दिनों की है. ये फोटो रेडिट पर शएयर की गई है और तब की है जब वो यूएस में पढ़ती थीं.

बता दें कि प्रियंका कुछ साल अमेरिका में रही थीं और स्कूल पूरा करने के बाद वो वापस इंडिया आ गई थीं. वो 17 साल की थीं जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी. इसके बाद उन्होंने विस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीता था. वो 18 साल की थीं जब मिस वर्ल्ड बनी थीं. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया.

उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से खास जगह बनाई. उन्हें द स्काई इज पिंक, दोस्ताना, अंजाना अंजानी, जय गंगाजल, मैरी कॉम, अंदाज, दिल धड़कने दो, मुझसे शादी करोगी, डॉन, कृष और कृष 2 जैसी फिल्मों में नजर आईं. अब प्रियंका यूएस मूव कर गई हैं. उन्होंने सिंगर निक जोनस से शादी कर ली है. प्रियंका अब हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर रही हैं.