Entertainment News Live: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों धुरंधर 2 ने तहलका मचा रखा है. वहीं ईरान-इजरायल तनाव ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी हलचल मचा दी है. कई फिल्मों की इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग कैंसिल हो चुकी है. इन फिल्मों में जो दो बड़े नाम हैं वो हैं शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' और अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टु जंगल'. इन फिल्मों को लेकर मेकर्स का अगला प्लान क्या है.

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ईशा अंबानी की सास का बर्थडे सेलिब्रेशन

ईशा अंबानी ने अपनी सास का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर ईशा ने फ्लोरल लुक कैरी किया. वो ब्लैक कलर की ड्रेस में दिखीं.

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर में 1,394.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं इंडिया में फिल्म ने 1057,73 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट 883.64 करोड़ कमाए.

दुबई की जगह अब मुंबई में होगी शूटिंग

हाल ही में शाहरुख खान की किंग की दुबई शेड्यूल की शूटिंग रुकने की खबरें आईं. टीम को सुहाना खान और अनिल कपूर के साथ एक अहम एक्शन सीक्वेंस शूट करना था, लेकिन अब ये भारत में ही शूट किया जाएगा. वहीं 'वेलकम टू द जंगल' के एक गाने की शूटिंग दुबई में होनी थी. लेकिन अब शूटिंग के लिए दुबई के बजाय मुंबई में सेट (मड आइलैंड, फिल्म सिटी) बनाए जा रहे हैं.

विजय ने पत्नी और बच्चों को दिया हुआ है कर्ज

विजय ने पत्नी, मां और हलफनामे के मुताबिक, बच्चों को करोड़ों का कर्ज दिया हुआ है. उन्होंने पत्नी संगीता को 12.60 करोड़ रुपये कर्ज दिया हुआ है. वहीं विजय ने पिता चंद्रशेखर को 3.02 करोड़, मां शोभा को 87.12 लाख, बेटे संजय जेसन को 8.78 लाख रुपये और बेटी दिव्या को 4.6 लाख रुपये कर्ज दिए हुआ है. विजय ने अपनी नेटवर्थ का भी खुलासा किया है. यहां जानें उनकी नेटवर्थ.

इन फिल्मों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन एटली के साथ AA22XA6 की शूटिंग कर रहे हैं. इसके बाद वो लोकेश कनगराज की AA23 में नजर आएंगे. अब उनके बेसिल जोसेफ के साथ भी एक मूवी में नजर आ सकते हैं. फिल्म को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

गुनीत मोंगा ने दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहा ये

दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 चल रहा है. यहां पर भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा ने कहा, 'यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूं. मैं बहुत खुश हूं. ये एक सामूहिक प्रयास है. अगर आप 2023 के ऑस्कर को देखें, जिसमें RRR, ऑल दैट ब्रीद्स, और द एलिफ़ेंट व्हिस्परर्स शामिल थीं. तो वे अलग-अलग भाषाओं और फ़ॉर्मेट का प्रतिनिधित्व करती हैं. भारत असाधारण फिल्म निर्माताओं की धरती है, और हमने तो अभी बस शुरुआत ही की है.'