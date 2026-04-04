साल 2026 में कई बहुप्रीतिक्षित फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. इनमें से कुछ ऐसी फिल्में हैं, जिनमें साउथ-बॉलीवुड की नई जोड़ियां नजर आएंगी. इस लिस्ट में सलमान खान-नयनतारा और कीर्ति सुरेश-राजकुमार राव का नाम शामिल है. इस साल बड़े पर्दे पर धमाका होने वाला है. फैंस बेसब्री से इन जोड़ियों को पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. आइए उन जोड़ियों के बारे में जानते हैं.

सलमान खान और नयनतारा

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की जोड़ी जल्द ही फिल्म 'SVC63' में नजर आएगी. ये इन दोनों की साथ में पहली फिल्म है. इस फिल्म के डायरेक्टर वम्शी पेदीपल्ली हैं. दिल राजू के बैनर तले बन रही 'SVC63' की शूटिंग अगले महीने अप्रैल 2026 में शुरू होगी. चर्चा है कि सलमान और मेकर्स ने इसकी रिलीज के लिए अगले साल ईद की तारीख पक्‍की की है. नयनतारा ने साल 2023 में शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

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अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण

जाने-माने निर्देशक एटली एक पैन इंडिया फिल्म 'AA22xA6' लेकर आ रहे हैं, जिसके हीरो अल्लू अर्जुन हैं. इसमें उनकी जोड़ी दीपिका पादुकोण के साथ बनी है, जिसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं. इस फिल्म में दीपिका जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. चर्चा है कि फिल्म 'AA22xA6' में रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं.

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कीर्ति सुरेश और राजकुमार राव

साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' (2024) के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वो अब पहली बार राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. राजकुमार और कीर्ति की जोड़ी जल्द ही फिल्म 'रफ्तार' में नजर आएगी. इसे राजकुमार की पत्नी और अभिनेत्री पत्रलेखा प्रोड्यूस कर रही हैं. यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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जाह्नवी कपूर और राम चरण

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने साल 2024 में जूनियर एनटीआर की फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' से साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा था. अब जाह्नवी फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगी, जिसमें वो साउथ एक्टर राम चरण के साथ रोमांस करती दिखेंगी. बुची बाबू सना इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. यह फिल्म 30 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी.

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यश और कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया

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साउथ सुपरस्टार यश 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो एक नहीं, बल्कि 3-3 बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ नजर आएंगे. कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया फिल्म में ग्लैमरस का तड़का लगाने वाली हैं. यह फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.