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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कुछ एक्ट्रेसेस पैप्स को पैसे देकर पीछे से तस्वीरें खिंचवाती हैं...' सलमान खान ने खोली बॉलीवुड की पोल

'कुछ एक्ट्रेसेस पैप्स को पैसे देकर पीछे से तस्वीरें खिंचवाती हैं...' सलमान खान ने खोली बॉलीवुड की पोल

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' में एक चौंकाने वाला दावा किया है. भाईजान ने बताया कि कुछ एक्ट्रेसेस पैपराजी को पैसे देकर पीछे से अपनी तस्वीरें खिंचवाती हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 11:19 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर पैपराजी को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने उन फोटोग्राफर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जो एक्ट्रेसेस की मर्जी के बिना पीछे से उनकी तस्वीरें खींचते हैं. दरअसल, 'बिग बॉस 20' में सलमान ने साफ कहा कि अगर एक्ट्रेसेस के मना करने के बावजूद उनकी ऐसी तस्वीरें ली गईं, तो वो इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे.

दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया हाल ही में 'रोडीज रीबर्थ' को प्रमोट करने के लिए 'बिग बॉस 20' में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए सलमान खान का शुक्रिया अदा किया. नेहा ने बताया कि सलमान की पिछली चेतावनी के बावजूद कुछ फोटोग्राफर्स अब भी एक्ट्रेसेस की मर्जी के बिना ऐसी तस्वीरें ले रहे हैं.

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सलमान खान ने क्या कहा?

सलमान ने कहा, 'कुछ सेलेब्स ऐसे भी होते हैं, जो पैपराजी को बुलाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं और उनसे ऐसा करने के लिए भी कहते हैं. वो भी क्या करें? जिन्हें चाहिए, वो करवाएं भाई, जिन्हें नहीं चाहिए, उन्हें मत छुओ. जब कोई व्यक्ति असहज महसूस करे तो फोटोग्राफरों को ऐसी तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए.'

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने पैपराजी को दी सख्त एक्शन की चेतावनी

सलमान ने आगे कहा, 'जब लड़कियां आकर पैपराजी से कहती हैं कि ऐसे फोटो मत लो और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उनसे निपटा जाएगा. अब वो और भी ज्यादा ऐसा करने लगे हैं, लेकिन मैं इस पर कड़ा रुख अपनाऊंगा. उन्हें लगता है कि अभी ये मजाक चल रहा है और कुछ बड़े प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहे हैं. मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूंगा.'

पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं सलमान खान

सलमान खान ने सितंबर 2026 में 'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड में उन पैपराजी को भी फटकार लगाई थी, जो एक्ट्रेसेस की पीछे से तस्वीरें और वीडियो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. इसके बाद वो लोगों से पूछते हैं कि 'बताओ ये कौन है.' सलमान ने कहा कि अगर किसी लड़की को इस तरह की तस्वीरें पसंद नहीं हैं, तो उसे खुलकर इसका विरोध करना चाहिए.'

इन फिल्मों में नजर आएंगे सलमान खान

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा वो जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका निभा रही हैं. वहीं, सलमान साउथ के फिल्ममेकर वामशी पैदिपल्ली के साथ फिल्म SVC63 में भी काम कर रहे हैं. इस फिल्म में नयनतारा भी नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' है. फिलहाल ये फिल्म ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
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