बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्मों के बाद अब डिजिटल दुनिया में भी कदम रख दिया है. भाईजान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जहां फैंस को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी झलक देखने को मिलेगी. इसके अलावा सलमान अपने चैनल पर बिहाइंड-द-सीन्स कंटेंट भी शेयर करेंगे.

मजेदार टीजर के साथ किया चैनल का ऐलान

सलमान खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लॉन्च का ऐलान एक मजेदार टीजर के साथ किया. इसमें वो इंग्लिश अल्फाबेट बोलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'शुरू से शुरू करते हैं... मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. A से Z तक सब यहां मिलेगा.'

पहले वीडियो में खुद ही बने टीचर और स्टूडेंट

सलमान खान के यूट्यूब चैनल का नाम 'बीइंग सलमान खान' है. चैनल के बायो में उन्होंने खुद को फिल्म एक्टर, आर्टिस्ट, पेंटर और ह्यूमैनिटेरियन बताया है. साथ ही साफ किया है कि ये उनका ऑफिशियल चैनल है. चैनल लॉन्च करने के बाद सलमान खान ने अपना पहला वीडियो भी शेयर कर दिया है. इसमें वो टीचर बनकर बॉडी पार्ट्स के नाम सिखाते नजर आ रहे हैं.

31 हजार के पार पहुंचे सब्सक्राइबर्स

खास बात ये है कि इस वीडियो में टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका सलमान ने ही निभाई है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'सलमान सर की क्लास: बॉडी पार्ट्स, टीचर भी मैं और स्टूडेंट भी मैं.' हालांकि, सलमान खान का ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया गया था, जिसे उन्होंने अब अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 31.4 हजार के पार पहुंच चुकी थी.

फैंस कर रहे मजेदार कमेंट्स

सलमान खान का ये मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनके वीडियो पर यूजर्स भी दिलचस्प कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'द ओजी सलमान खान.' वहीं, दूसरे ने कहा, 'यूट्यूब चैनल की उम्मीद नहीं थी.' एक अन्य यूजर ने वीडियो की तारीफ करते हुए लिखा, 'अच्छी है वीडियो.' इसके अलावा एक फैन ने कमेंट किया, 'वेलकम सलू भाई ऑन यूट्यूब.'

इन फिल्मों में नजर आएंगे सलमान खान

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा वो जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका निभा रही हैं. वहीं, सलमान साउथ के फिल्ममेकर वामशी पैदिपल्ली के साथ फिल्म SVC63 में भी काम कर रहे हैं. इस फिल्म में नयनतारा भी नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' है. फिलहाल ये फिल्म ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.