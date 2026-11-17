एक्टर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के बेटे रुहान को फैंस काफी पसंद करते हैं. हालांकि, हाल ही में रुहान एक पार्क में गया तो एक महिला ने उसे जबरदस्ती गोद में लेने की कोशिश की. और शोएब-दीपिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है. उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया और गुस्सा जाहिर किया.

शोएब इब्राहिम ने कहा, 'रुहान 2-3 दिन पहले पार्क में गया था. तो हमने इंस्टा पर एक वीडियो देखा जहां पर एक लेडी है जो रुहान को जबरदस्ती गोद में उठाने की कोशिश कर रही हैं और रुहान मना कर रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा इरिटेटेड है और वो जाना नहीं चाहता है, वो बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा आपकी गोद में. लेकिन फिर भी वो लेडी जबरदस्ती रुहान को गोद में लेने की कोशिश कर रही हैं.'

आगे उन्होंने लिखा, 'वो बार-बार बोल रही है कि रुहान आओ न, मैं वीडियो बनाकर डालूंगी, इंस्टा पर आप देखना. मतलब बच्चे को क्या समझ में आएगा कि इंस्टा क्या है. ये चीज गलत है. नहीं होनी चाहिए. हमें बहुत बुरी लगी है ये चीज. बच्चों को तो बिल्कुछ नहीं परेशान करना चाहिए. मुझे लगता है कि अब उन महिला को ये समझ में भी शायद आ गया है. जब उन्होंने वीडियो डाला तो सभी लोग उन्हें इसके बारे में बोल रहे थे. तो मुझे लगता है कि इसी कारण से उन्होंने वो वीडियो हटा दिया है.'

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दीपिका भी हुईं गुस्सा

फिर दीपिका ने कहा, 'वो वहां अक्सर जाता है, वहां अलग-अलग गार्डन हैं. खेलता है. लेकिन रुहान को ये पसंद नहीं कि कोई उसे छूए. बल्कि हमें उसे सिखाया भी है कि कोई अंजान आकर बोले कि मेरे पास आओ तो मना करना, जाना नहीं उसके पास. लेकिन साथ में हमने ये भी सिखाया है कि जब हम बोलें कि हाय करो तो वो भी करता है. वो अभी सीख रहा है. हम उसको वो सिखा रहे हैं. मुझे बहुत खराब लगा है.'