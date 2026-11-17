नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' दूसरे हफ्ते के वीकडेज में भी धांसू परफॉर्म कर रही है.दरअसल इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है जिसके चलके हफ्ते के दिनों में भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं. हालांकि दूसरे मंडे को इसके कलेक्शन में पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई फिर भी इसने शानदार कमाई की. चलिए यहां जानते हैं कि ये 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

'रामायण' ने 12 दिनों में कितना किया कलेक्शन?

'रामायण' ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी.

इसके बाद 9वें दिन इसने 48.10 करोड़ कमाए और 10वें दिन इसने 72.90 करोड़ का कलेक्शन किया

11वें दिन फिल्म ने 75 करोड़ की धाकड़ कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 32 करोड़ कमाए.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई 792.60 करोड़ रुपये रही.

'रामायण' के 13वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Ramayana Box Office Collection Day 13)

रणबीर कपूर की 'रामायण' 13वें दिन फिर इतिहार रचने वाली है. दरअसल दूसरे मंगलवार यानी आज ये भारत में 800 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है. इसी के साथ ये ऐसा करने वाली बॉलीवुड की तीसरी फिल्म बन जाएगी. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने 13वें दिन दोपहर 12.30 बजे तक 3.87 करोड़ कमा लिए हैं.

इसके बाद इसकी फिलहाल भारत में 13 दिनों की नेट कमाई अब 796.47 करोड़ रुपये हो गई है.

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे- 13 3.87 करोड़ (दोपहर 12.30 बजे तक) कुल कलेक्शन 796.47 करोड़

'रामायण' ने 12 दिनों में वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन?

'रामायण' ने विदेशों में गदर मचाया हुआ है. इस फिल्म ने 12वें दिन ओवरसीज में 20 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां इसकी कुल कमाई अब तक 490.00 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही, फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 1,437.25 करोड़ तक पहुंच गई है. बता दें कि दुनियाभर में 14सौ करोड़ क्लब में महज 12 दिनों में एंट्री करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म भी बन गई है.