सलमान खान की को-स्टार प्रवीणा देशपांडे का 60 साल की उम्र में निधन, कैंसर से थीं पीड़ित

बॉलीवुड के लिए आज काफी दुख भरा दिन है. पहले सलीम खान की तबीत का बिगड़ना, फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता के निधन की खबर, तो वहीं अब खबर आई है कि कई सारी फिल्में और टेलीविजन सीरियल्स में काम करने वाली एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का निधन हो गया है. इस खबर की पुष्टि उनके परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है.

सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी

इस खबर की जानकारी प्रवीणा के परिवार ने उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट कर दी है. प्रवीणा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, 'ये बहुत दुख की बात है कि हमें आपको बताना पड़ा रहा है कि मिसेज प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को निधन हो गया है. उनकी अंतिम यात्रा 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे अंधेरी के चकाला परसिवाड़ा हिंदू श्मशान घाट पर तक जाएगी'. इसके बाद उनके परिवार का नाम इसमें लिखा है जिनमें अनिरुद्ध, अभिमन्यु, रुचिरा और वीर देशपांडे का नाम लिखा है.

'तस्करी' में आई थीं नजर

प्रवीणा देशपांडे वैसे तो कई फिल्मों और सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं लेकिन आखिरी बार वो इमरान हाशमी स्टारर 'तस्करी' में नजर आई थीं. प्रवीणा पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थीं. जिसके चलते उनका निधन हो गया है. प्रवीणा की उम्र 60 वर्ष थी. अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने सिनेमा का मोह नहीं छोड़ा और जमकर काम किया.

इन फिल्मों और सीरियल्स में किया काम

प्रवीणा सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव थीं उन्होंने 'घर एक मंदिर', 'करम अपना अपना', 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' और 'कुमकुम' जैसे सीरियल्स में काम किया है. तो वहीं सलमान खान के साथ 'रेडी', 'बॉम्बे टॉकीज', 'डी-डे', 'मॉनसून शूटआउट', 'एक विलेन', 'क्रेजी कुक्कड़ फैमिली', 'गब्बर इज बैक', 'अलीगढ़' और 'ब्लैकमेल' जैसी फिल्मों और सीरीज में भी काम कर चुकी हैं.