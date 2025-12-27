सलमान खान ने बर्थडे पर पैपराजी संग काटा केक, बोले- 'अगर केक अच्छा नहीं है तो अर्पिता ने लाया है'

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान 60 साल के हो गए हैं. आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सलमान के बर्थडे पर उनके पनवेल फार्महाउस पर बड़ा जश्न हुआ है. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. सलमान की बर्थडे पार्टी में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी पहुंचे थे. उन्होंने पैपराजी के साथ भी केक कट किया. जिसमें वो पैपराजी के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. सलमान का केक करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

सलमान ने पैपराजी संग काटा केक

सलमान खान फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद पैपराजी के पास भी आए. उन्होंने बहुत बड़ा सा केक कट दिया. उनके बड़े से चाकू से केक काटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इस दौरान सलमान ने पैपराजी से मस्ती भी की. उन्होंने कहा- अगर केक अच्छा नहीं है तो अर्पिता ने लाया है. सलमान की ये मस्ती देखकर सब हंसने लगते हैं. उसके बाद सलमान ने केक काटा और पैपराजी को भी खिलाया.

फैंस ने किए कमेंट

सलमान खान के इस वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एके ने लिखा- भाईजान का अंदाज निराला है. वहीं दूसरे ने लिखा- कितनी शार्प जॉलाइन है. वहीं कुछ फैंस कमेंट करके बर्थडे विश कर रहे हैं. एक ने लिखा- हैप्पी बर्थडे भाईजान आप हमेशा सलामत रहें. दूसरे ने लिखा- जन्मदिन मुबारक हो भाईजान, आपकी उम्र खूब लंबी हो.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान अगले साल सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ चित्रागंदा सिंह अहम किरदार निभाती नजर आईं थीं. उनकी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पहला लुक भी सामने आ चुका है. अब फैंस को फिल्म की रिलीज डेट और टीजर का इंतजार है. फैंस भाईजान के बर्थडे पर फिल्म को लेकर अपडेट की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

