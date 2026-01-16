बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के नाम कई ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट और हिट फिल्में दर्ज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म कौन-सी है? आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जिनमें मेकर्स के पूरे पैसे डूब गए और फिल्में अपना बजट तक नहीं वसूल पाईं.

'सिकंदर'

2025 में रिलीज़ हुई 'सिकंदर' को डिज़ास्टर कहा गया. बिग बजट में बनी यह फिल्म ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये बताया गया. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, यह फिल्म इंडिया में सिर्फ़ 103.45 करोड़ रुपये ही कमा पाई, जबकि वर्ल्डवाइड इसका ग्रॉस कलेक्शन 176.18 करोड़ रुपये रहा.





'किसी का भाई किसी की जान'

'किसी का भाई किसी की जान' 2023 में ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी. बड़े बजट में बनी यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई और इसे सलमान खान के करियर की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिना गया. 125 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म करीब 110 करोड़ रुपये ही कमा पाई.

'राधे'

2021 में रिलीज़ हुई 'राधे' को ऑडियंस ने पूरी तरह नकार दिया. कोरोना के दौर में थिएटर में रिलीज़ हुई यह फिल्म सलमान खान की महा फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई. 90 करोड़ के भारी बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ़ 18 करोड़ रुपये की कमाई की. IMDb पर 10 में से 2.1 रेटिंग के साथ यह सलमान की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्मों में से एक बन गई.

'ट्यूबलाइट'

2017 में रिलीज़ हुई 'ट्यूबलाइट' को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था. कमजोर कहानी और भारी बजट की वजह से यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई.





इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपये था. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 119.26 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 211.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'रेस 3'

2018 में रिलीज़ हुई 'रेस 3' को लेकर भी सलमान खान को काफी आलोचना झेलनी पड़ी. 185 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म वर्ल्डवाइड सिर्फ़ 166.40 करोड़ रुपये ही कमा पाई.

'जान-ए-मन'

2006 में रिलीज़ हुई 'जान-ए-मन' में सलमान खान के साथ अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा नजर आए थे. यह फिल्म लाइफटाइम सिर्फ़ 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई और फ्लॉप साबित हुई.

'क्योंकि'

2005 में रिलीज़ हुई 'क्योंकि' में सलमान खान और लारा दत्ता नजर आए थे. यह फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचने में नाकाम रही. 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ़ 12 करोड़ रुपये की कमाई की.

सलमान खान की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है.

1995 में आई 'वीरगति' ने सिर्फ़ 4.99 करोड़ रुपये कमाए. 1997 में आई 'औज़ार' ने 5.68 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद 'जानम समझा करो' 9.19 करोड़ रुपये कमाकर फ्लॉप रही. 9 करोड़ के बजट में बनी 'हैलो ब्रदर' सिर्फ़ 10.68 करोड़ रुपये ही कमा पाई. 2000 में रिलीज़ हुई 'चल मेरे भाई' भी 11.65 करोड़ रुपये कमाकर फ्लॉप साबित हुई.

इसके अलावा 'कहीं प्यार ना हो जाए', 'ये है जलवा','फिर मिलेंगे', 'दिल ने जिसे अपना कहा', 'युवराज', 'सलाम-ए-इश्क', 'गॉड तुस्सी ग्रेट हो' और 'हीरोज' जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं.

(बॉक्स ऑफिस की कमाई के सभी आंकड़े बॉलीवुड हंगामा से लिए गए हैं.)